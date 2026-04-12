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紀牛牛對決放鳥司機！　「不甘被賺取消費」僵持4小時勝利

記者張筱涵／綜合報導

網紅紀牛牛9日分享一段搭車經歷，引發網友熱議。他在Reels影片中直言，部分Uber司機疑似透過「接單不前往」方式，試圖讓乘客自行取消訂單以賺取取消費，並以自身經歷上演一場長達4小時的「耐力對決」。

▲▼紀牛牛。（圖／翻攝自Instagram／da_n__1101）

▲紀牛牛遇到接單卻不來接人的司機。（圖／翻攝自Instagram／da_n__1101）

叫車變拉鋸戰　從台北一路「對峙」到雲林

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紀牛牛表示，當晚8點多他透過Uber叫車前往台北車站，原本系統顯示約2分鐘即可上車，但等待十多分鐘後，卻發現司機位置不斷遠離，上車時間也一路延長至10多分鐘以上。他當下判斷可能遇到「不來載、等乘客取消」的情況。

為避免被收取取消費，紀牛牛隨即改用另一平台叫車，並順利於9點多抵達台北車站搭上高鐵。然而原本的Uber訂單卻始終未被司機取消，雙方形成「誰先取消誰輸」的僵局。

紀牛牛透露，自己一路搭高鐵南下，從桃園、苗栗、台中到彰化、雲林，訂單仍持續存在，甚至顯示司機距離仍有20多公里、預估上車時間長達40分鐘以上，他苦笑形容，「把Uber搞得像情侶定位App一樣」。

▲▼紀牛牛。（圖／翻攝自Instagram／da_n__1101）

▲紀牛牛透露若乘客取消訂單，司機可拿到取消費。（圖／翻攝自Instagram／da_n__1101）

司機撐不住先取消　網友共鳴狂刷留言

最終這場拉鋸戰在歷時4個多小時後，由司機率先取消訂單告終。紀牛牛笑稱自己「這場男子漢之間的對決是我勝利了」，並幽默表示，希望對方至少能傳訊道歉「認輸」。

▲▼紀牛牛。（圖／翻攝自Instagram／da_n__1101）

▲紀牛牛透露堅持到最後司機取消了訂單。（圖／翻攝自Instagram／da_n__1101）

影片曝光後引發網友共鳴，不少人留言分享類似經驗，「我也被這樣對待過」、「被賺過取消費很多次」、「司機還會叫我自己取消」等，甚至有人直言會截圖向客服申訴。也有網友好奇，若訂單未取消，司機是否能同時接其他乘客，掀起更多討論。

此事件再度引發外界對叫車平台機制的關注，尤其是取消費規範與司機接單行為，是否仍有改善空間，也成為網友熱議焦點。

Uber官方網站對於乘客「若取消行程，我需要支付費用嗎？」的說明

針對取消費爭議，Uber官網也說明，乘客可隨時透過App取消行程，但若是在系統已成功配對司機後取消，可能會被收取取消費，相關費用將支付給司機，作為其前往上車地點所耗費時間與成本的補償。

依規定，若乘客在司機接單後數分鐘內取消，或司機已抵達上車地點並等待一段時間後取消，都可能產生取消費；不過實際時間門檻會依地區而有所不同。

不過，Uber也指出，在部分情況下可免除取消費，包括「司機長時間未抵達上車地點」或「系統判定司機未朝乘客方向前進」等情形。若乘客認為遭誤收費用，也可透過平台申請複查。

官方同時建議，乘客應在接近上車地點並準備好出發時再叫車，以確保接送流程順暢，避免不必要的取消費爭議。

▲▼uber規範。（圖／翻攝自Uber）

▲Uber規範。（圖／翻攝自Uber）

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