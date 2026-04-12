張孝全增肥7kg一餐嗑2便當！　「穿四角褲耍廢到發霉」罕曝私下面

記者黃庠棻／台北報導

嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新力作愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出。今（12）日該片在金馬奇幻影展試映，主演張孝全、蘇慧倫也接受了媒體訪問。

▲《欠妳的那場婚禮》由張孝全、蘇慧倫主演。（圖／公視提供）

張孝全、蘇慧倫今（12）日出席《欠妳的那場婚禮》世界首映媒體見面會，張孝全在片中飾演中年版的「周可傑」，過去是意氣風發的樂團主唱，但到了中年卻成為一個長不大的孩子，他曾自嘲這個角色「可能有稍微社會化一點點，變油一點，講話跟身材都是。」

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▲張孝全、蘇慧倫出席《欠妳的那場婚禮：》世界首映媒體見面會。（圖／記者周宸亘攝）

談到飾演周可傑的趣事，張孝全透露自己跟角色最相似的關鍵點是「很純粹」，以及「很廢」這個特質，他罕見分享自己的另一面，原來他沒事做的時候，會只穿四角褲，賴在家裡的沙發上「能躺就不坐、能坐就不站，會在家廢很久，連我自己都覺得會長黴菌的那種」。

▲張孝全罕見分享私下面。（圖／記者周宸亘攝）

幸好，張孝全在家耍廢的時候，老婆並不會抱怨，只不過他在《欠妳的那場婚禮》中刻意增胖了6、7公斤，當時一餐都可以掉兩個便當，完全沒有在忌口，因此片中有很明顯的「凸肚」畫面。由於全球首映在泰坦廳大銀幕放映，他忍不住羞笑「很緊張，其實有點怕，很怕被看肚子」，展現了男神反差萌的一面。

▲張孝全為《欠妳的那場婚禮》增胖7公斤。（圖／公視提供）