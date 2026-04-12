《再見愛人》男星「帶幼女開房小三」　正宮落淚現身：不會離婚！

記者黃庠棻／台北報導

大陸男星宋寧峰曾和妻子張婉婷登上真人秀《再見愛人2》，「深情丈夫」形象深植人心，怎料，他近日被踢爆出軌Q小姐，甚至偷情時帶著5歲的女兒，與小三親密時，女兒也在現場。他為此暫停演藝工作，而正宮也在近日開啟直播痛訴心聲。

▲《再見愛人》宋寧峰婚內出軌。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）



近日，張婉婷開直播分享心情，表示原本確實要與宋寧峰離婚，但「小三」Q小姐爆出這一切，眼見宋寧峰「落難」，已不在乎對方還愛不愛自己，只是不願意拋棄對方，強調「暫時不會離婚」。

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▲張婉婷直播哭了。（圖／翻攝自微博）

張婉婷進一步透露，原本已經與宋寧峰要去民政局辦離婚了，她認為「離了，Q小姐就會『放我們一把』」，形容自己已經「破釜沉舟」了，結果小三還是爆出一切，她說「人是會變的，我是一個善良的人，人跟人之間還是有感情的。」她與宋寧峰一起生活了7年，還是有很多美好的回憶，即使兩人不是夫妻，只是一般朋友，也不會在這個時候「叫他滾」。

▲張婉婷坦言不會與宋寧峰離婚。（圖／翻攝自微博）

而Q小姐爆出與宋寧峰對話錄音檔，張婉婷形容，頓時讓宋寧峰成了「傻B」，她更透露宋寧峰前幾天很有可能會想不開，自己雖然在婚姻中遭到老公背叛，但仍「肝膽相照」，陪在宋寧峰身邊，強調「他已經受到他應有的懲罰了。」只是講到激動之處，她也忍不住在直播中落淚。

▲張婉婷直播哭了。（圖／翻攝自微博）

宋寧峰也發長文承認出軌並道歉，其中最受爭議的，就是宋寧峰與Q小姐約會時，還帶著5歲女兒一起。對此他也解釋，當時女兒在另一房間睡覺，沒有看見也沒有聽見，但並非想為自己開脫「而是因為我不能讓你被誤解。你已經承受了不該承受的關注，我不能讓這件事再給你多添一分的傷害。」但也嘆：不管你在不在場，我做過的那些事，就已經是一個父親最失職的行為。這件事我這一輩子都無法原諒自己。我不配當你爸爸。」