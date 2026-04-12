蔡詩萍23年前同框張孝全帥照曝光！林書煒認「錯過巔峰」　顏值震驚全網

記者孟育民／台北報導

資深媒體人蔡詩萍和前主播林書煒2002年結婚，育有一個寶貝女兒蔡中泠，女兒美貌更被外界最美星二代。林書煒日前曬出蔡詩萍23年前舊照，透露老公的朋友總愛提起他30歲時留著劉文正髮型、風度翩翩的模樣，但她笑說當年年紀太小，無緣見證「寫《30男人手記》的俊美男子」，反而是從40歲開始認識對方，兩人一同投入藝文生活，留下不少共同回憶。照片曝光後也讓網友直呼：「太帥了吧」、「帥度不輸張孝全」。

▲林書煒公開蔡詩萍帥照。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）

張孝全近日到林書煒節目宣傳，林書煒回憶2003年新婚不久時，蔡詩萍跨界參演舞台劇《慾可慾非常慾》，當時同台的還有25歲的六月與年僅19歲、剛出道的張孝全。林書煒更為替老公應援，號召好友進場，還「規定」謝幕時全體起立喊Bravo，場面相當熱血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡詩萍（中）45歲時曾和19歲的張孝全演過舞台劇 。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）





時隔22年，林書煒感性表示，如今張孝全正好走到當年蔡詩萍的年紀，並大讚他已是台灣中生代最頂尖的男演員之一，尤其在電影中的表現層次驚人，直呼「Bravo」，也不忘幽默總結：「蔡詩萍帥，張孝全更帥！」