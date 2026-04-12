田定豐領軍百位頌缽師！　現身台東「百缽齊鳴共振」

▲ 田定豐和朱衍舞。（圖／經紀人提供）

記者翁子涵／台北報導

由臺東縣政府主辦、風潮音樂承辦的「2026自然醒慢活祭」，昨（11日）在國立臺灣史前文化博物館山之廣場盛大開幕，現場最受矚目的焦點，莫過於由音樂人田定豐和Rafeeka共同領軍的「百人頌缽」盛典，帶領超過百位來自全台的頌缽療癒師，在臺灣最美的土地上，以集體共振投射愛與和平的強大頻率。

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▲▼ 田定豐和朱衍舞帶領頌缽盛典。（圖／經紀人提供）





現場百位療癒者身著白色與大地色系服飾，在山海環繞的史前館建築前，手持尼泊爾手工缽與西藏頌缽，共同織就出一場深度的聲波浴，田定豐說：「今年全世界各地在美伊戰爭下、每個人的內在都有隱約的不安和不確定感。此刻，最需要療癒的就是我們腳踩的這片大地，和我們的內在紮根。我們一百多位來自各地的頌缽師都是抱著這份愛與和平的意圖，願聲波注入大地與共振每一個人都能感受平安的頻率。」

田定豐和朱衍舞帶領參與者進行「慢行：靜心淨心」儀式，隨後進入震撼人心的「百缽齊鳴：聲音曼陀羅」，田定豐說：「科學上聲音是物理共振，靈性上意念則是能量導引；當百缽同時齊鳴，形成強大的集體相干性，而這股能量如同漣漪般擴散，能為當前動盪的局勢注入一份定心的力量。 」

