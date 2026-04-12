「AIKRA 7位帥師弟」來台走灶咖！　抵台先按摩、吃蛋餅+豆漿

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男團BALLISTIK BOYZ隸屬LDH公司，他們12日晚間在Legacy Taipei開唱，在台開唱數次，這回是感受到台灣的夏天，成員中午接受台灣媒體聯訪，驚呼「來台灣這麼多次，好像沒有在夏天唱過」，砂田將宏、日髙竜太有備而來，穿著背心抵台，而他們對於台灣很熟悉，私下也會自己來玩，加納嘉將更曾去過台南，造放師兄AIKRA與林志玲的結婚聖地，他直呼「很漂亮」。

▲BALLISTIK BOYZ來台多次，已經熟門熟路 。（圖／LDH提供）



BALLISTIK BOYZ來台灣開唱已經很熟悉， 松井利樹透露在受訪前還去「按摩」了一趟，更有成員跑去吃道地早餐，奧田力也、海沼流星分享菜單為豆漿與蛋餅，大讚很好吃。來台就像走「灶咖」，利樹也表示想吃火鍋與鼎泰豐，對於美食很熟悉。被問到這麼頻繁來台，有沒有機會成員「灶咖男團」？日髙竜太表示「有信心」，海沼流星在得知灶咖的意思，立刻學以致用、開朗地笑著：「我是灶咖。」逗笑所有人。

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▲BALLISTIK BOYZ中4位成員有花粉症，來台剛好緩解一下 。（圖／LDH提供）

正值櫻花季，BALLISTIK BOYZ日髙竜太、 松井利樹、砂田將宏、深堀未來都有嚴重花粉症，所幸來到台灣可以緩解症狀，深堀未來笑說：「我會多吸吸台灣空氣。」日髙竜太則是神奇地表示：「我是唯一一個什麼都不做的，花粉症嚴重到我會完全出不了門的狀況，但我要對抗花粉症，我想要贏花粉症！」使用強烈手段，不打針、不吃過敏藥，令其他成員哭笑不得。

除了對台北熟悉，他們也去過台中，加納嘉將更因工作行程去到台南，「氣溫比台北熱很多，吃的東西也比較甜」，當時看到AIKRA與林志玲的結婚聖地「台南美術館」，他特地去朝聖，「我本來以為是結婚場地，很漂亮！」

▲加納嘉將還去朝聖過師AKIRA結婚聖地。（圖／LDH提供）



BALLISTIK BOYZ為了粉絲勤練中文歌，隊內中文最好的松井利樹化身為小老師，微婉評價：「力也發音很可愛。」力也現場秀了一段「四十四隻石獅子」，獲得全場掌聲後，他信心大增，表示晚上要用「四十四隻石獅子」自我介紹。海沼流星最後向粉絲喊話：「每一年都幸運來到台北工作，謝謝粉絲、謝謝記者每次都抽空，這次我們會拼盡全力，帶給粉絲比去年更多、更精彩的表演給大家。」