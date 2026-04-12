正妹女星突自白：7年沒性行為！　淚求救「遭強行注射50針不明液體」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸27歲女星金子涵在2020年參加選秀節目《青春有你2》走紅，去年閃電退圈後，身心狀況始終令粉絲揪心，日前她控訴3年前遭人強行在臉部「一次性注射四五十針不明物體」，如今又被發現社群平台上的收藏內容疑似在求救，她更發文說道：「7年以來我沒有跟任何人發生過性關係。」引發議論。

金子涵又被潑髒水 怒反擊：7年沒性生活

金子涵被發現小紅書帳號中收藏大量母嬰類文章，如剖腹產調理、奶粉實測文等等，還提到對組建家庭的憧憬，遭質疑她祕密結婚或是未婚生子，她事後出面澄清，平時就習慣保存生活常識類文章，瀏覽母嬰內容只是想要在未來擁有一個屬於自己的家庭，要外界不要過度解讀。

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▲《青你2》女星金子涵自爆遭人操控。（圖／翻攝自微博）



此外，金子涵還直接了當表示：「這7年以來我沒有跟任何人發生過性關係！」至於先前自爆曾遭強迫，她透露曾被慫恿拍戲，拍攝親密戲時感覺靈魂受侵犯，因而抵觸表演，淡出演藝圈。

遭逼注射不明液體 金子涵遭潛規則直播求救

金子涵日前直播拿紙筆寫下「被控制」、「不敢說」、「頭疼」等的字詞，還露出纖細手臂的新舊疤痕，震驚各界，她在手機備忘錄中寫道，3年前被人以「除痘消炎」為名，強推至機構注射不明液體，「我還記得在我的臉上一次性注射了四五十針，直接懵了，疼得我一直掉眼淚。」她直指這並非一般水光針，而是「針管一針一針扎在臉和頭上的」，事後對方還給她服用不明止痛藥，被某位「資本背景強大」的人指使，不斷慫恿她當演員。

自此之後，金子涵表示這些年「只要不遵循她的想法」，頭部就會發生「平常人無法想像的劇烈疼痛」。她更絕望透露，這些年曾因疼痛難忍而三度嘗試自殘，「不是因為抑鬱症，而是實在太疼了，疼到想死。」

▲《青你2》金子涵。（圖／翻攝自微博）

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