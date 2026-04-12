蘇心甯認了「瘦到41公斤」！親揭背後原因　自嘲：有小孩再扛房貸

記者張筱涵／綜合報導

蘇心甯11日透過社群平台分享近況，曬出多張工作與日常美照，只見她身穿黑色平口連身短褲，大方展現纖細身材與修長美腿，無論是在街頭搭配長版風衣拍攝，或是在棚內錄影時的造型，都顯得氣場十足。不過她也坦言，近來頻頻被身邊工作人員關心「是不是太瘦了」，引發討論。

▲蘇心甯瘦到41公斤。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



被問瘦身秘訣 她自嘲：先經歷人生苦修

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蘇心甯透露，包含經紀人、節目製作人及工作人員都忍不住詢問瘦身方法，讓她忍不住幽默回應：「首先你要有一個孩子，獨立扶養他長大，還要養家、扛兩間房貸，然後當個無情的工作機器人，再加上戒糖。」一番話讓現場人員聽完直呼「太麻煩」，甚至笑說「那還要先找個人結婚生小孩，還是算了」，讓她也笑稱「姐妹們重點抓得很清楚」。

▲蘇心甯最近常被身邊人問瘦身方法。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



自曝人生最瘦時刻 41公斤上鏡零死角

從曝光照片可見，蘇心甯不僅身形明顯纖細，整體比例更顯修長，無論站姿或近距離特寫，都展現出精緻五官與鎖骨線條，氣質與性感兼具。她也直言，目前體重來到41公斤，笑稱這是「人生最窈窕的時刻」，更開玩笑表示：「電視的液晶螢幕再也無法把我拉胖，上鏡頭沒有死角，真的剛剛好。」

喊話女性：不婚不生也能快樂

不過，蘇心甯也分享自己的生活觀，認為在現今時代，「不婚不生快樂一生」也是一種選擇，呼籲女性不要衝動做決定。她坦言，維持這樣的體態背後其實伴隨著不少壓力與責任，也讓不少粉絲看完後直呼既心疼又佩服。

歷經情變低潮 堅強面對人生

事實上，蘇心甯近期才歷經感情低潮，3月初證實與交往7個月的男友分手，主因是對方在交往期間出現不當互動，觸碰感情底線，因此身心受到重創，這段期間承受巨大精神壓力，甚至已尋求身心科協助，進行治療與調適。

蘇心甯也透露，儘管前男友曾陪伴她度過喪父之痛，但最終仍因多重背叛選擇結束關係，自己雖然一度在街頭情緒潰堤落淚，但仍堅持完成工作，直言「這是敬業的我，逼死自己最後的倔強」。

現年43歲的她，從14歲起便開始賺錢養家、替父還債，之後更獨立撫養女兒長大，一路走來歷經不少人生挑戰。她也強調，無論遇到多大低潮，仍會為了孩子與責任堅強站起來，努力找回生活步調。