劉玉玲「誤診乳癌」白挨刀！摸到腫塊沒檢查直接切除　真相大白傻眼了

記者田暐瑋／綜合報導

華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）曾演出《霹靂嬌娃》、《追殺比爾》、《芝加哥》等電影，已經可以算得上是好萊塢最讓人熟悉的亞裔臉孔之一，她在2000年因為摸到胸部有腫塊，以為是罹患乳癌，便接受了切除手術，直到後來才發現那並非癌症。

劉玉玲日前出席公開活動分享一段烏龍經歷，26年前她發現乳房有個異常腫塊，當年才23歲的她相當緊張，「很可怕，因為在那個時候沒有網路，能獲得的消息較少。」當時的醫生摸了腫塊，就判定是乳腺癌，沒有進行後續檢查，也沒有做超音波或乳房X光檢查，立即安排手術切除腫塊。

▲好萊塢知名亞裔女星劉玉玲過去曾經主演《追殺比爾》、《霹靂嬌娃》等知名電影作品。（圖／翻攝自YouTube／ Late Late Show w/ Craig Ferguson Archive）



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直到後來，劉玉玲收到報告才得知腫塊並非癌症，坦言當時身邊朋友建議她多做檢查，但她認為沒有必要，該相信醫師的診斷，也因為這項烏龍遭遇，她鼓勵粉絲為自己的健康和福祉發聲，「我從來不會反思或後悔，我總是從中成長，因為你無法回到過去，所以你更該思考的是還可以做些什麼不同的事情，而什麼又是更好的選擇？」