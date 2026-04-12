八點檔男星求婚慘變「被分手」心碎痛哭！　蘇晏霈親揭真實心聲

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情再掀情感震撼彈。劇中深受觀眾喜愛的「有勝、育玲CP」由羅子惟、蘇晏霈飾演，兩人一路從曖昧到相知相守，甜蜜互動圈粉無數，甚至多次在公開活動上寵粉放閃，堪稱近期最受矚目的螢幕情侶之一。

▲蘇晏霈、羅子惟在《豆腐媽媽》中虐戀。（圖／民視提供）

沒想到，最新劇情卻急轉直下，上演「求婚變分手」的心碎橋段，預告一出立刻引爆網友討論，直呼「太虐了！」、「這對怎麼可以拆！」

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劇情中，有勝精心準備鑽戒，鼓起勇氣向育玲求婚，原以為將迎來幸福結局，沒想到育玲卻因家庭壓力與現實考量，選擇忍痛先提分手，甚至當場拒絕婚戒。有勝難以接受，情緒潰堤丟下戒指轉身離去，留下淚流滿面的育玲獨自承受心痛，揪心畫面讓觀眾看了直呼心碎一地。

▲蘇晏霈、羅子惟在《豆腐媽媽》中虐戀。（圖／民視提供）

談到這場關鍵分手戲，羅子惟坦言拍攝當下情緒非常滿「其實那場戲我一直在壓抑，有一種明明很想挽回，但又不知道怎麼開口的無力感，到最後丟戒指那一下，其實真的有點失控。」他也笑說，拍完當下整個人還沉在情緒裡，導演喊卡後還需要一點時間才走得出來。

▲蘇晏霈、羅子惟在《豆腐媽媽》中虐戀。（圖／民視提供）

蘇晏霈則進一步分享角色心境，直言這段感情若沒有外在牽絆，本該是幸福的結局「如果是單純不認識的兩家人，這段感情一定很順利呀～但就是參雜了複雜的恩怨情仇，讓育玲的心情真的非常拉扯。」她表示，角色一路走來其實相當堅持愛情「前面是很自我地覺得一定能克服一切，但現實卻是，當對方父母拿我的家人來勒索、甚至造成傷害時，身為女兒真的不能不顧。」

▲蘇晏霈、羅子惟在《豆腐媽媽》中虐戀。（圖／民視提供）

蘇晏霈坦言，這場戲選擇用較為冷靜卻決絕的方式詮釋「感情當然很重要，但家人更不能失去，所以這場戲反而是偏冷靜、狠心的情緒在做決定。」她也透露，拍攝當下情緒層層堆疊「導演沒有特別要求我哭，但情緒一來真的忍不住，現場氣氛也很沉重。」

▲蘇晏霈、羅子惟在《豆腐媽媽》中虐戀。（圖／民視提供）

同時，蘇晏霈也不忘向觀眾喊話「後續的鋪陳還是會給大家驚喜，會有意想不到的發展，只能先透露到這裡，哈哈哈！也希望觀眾朋友不要因為現在分開了就不看，請大家期待一下。」

▲蘇晏霈、羅子惟在《豆腐媽媽》中虐戀。（圖／民視提供）

值得一提的是，兩人戲外互動自然又甜蜜，過去合體出席活動時總是不忘與粉絲近距離互動、親切寵粉，讓不少粉絲直呼「根本真情侶」。如今劇情急轉直下，也讓粉絲更難接受，紛紛湧入留言「才剛嗑糖就要被拆CP」、「拜託編劇手下留情！」