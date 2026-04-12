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告五人波士頓開唱！　台下觀眾「超狂背景」曝...成員：要好好講話了

▲▼ 告五人狂奔1.3萬公里赴北美開唱。（圖／相信音樂提供）

▲ 告五人狂奔1.3萬公里赴北美開唱。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

天團告五人帶著《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》抵達大蘋果紐約，隨後又驅車前往波士頓開唱，距離上一次來到紐約已時隔將近3年，這次 Live House 距離更近，告五人狂灑糖寵粉，不僅直接在台上與第一排歌迷擊掌，更笑說：「讓你們有來到『告五人大包廂』的感覺！」絕佳默契讓全場氣氛沸騰，完美展現告五人無盡頭的現場魅力。

▲▼ 告五人到當地大啖龍蝦堡。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 告五人到當地大啖龍蝦堡。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 告五人狂奔1.3萬公里赴北美開唱。（圖／相信音樂提供）

紐約場一開場帶來〈愛人錯過〉，全場歌迷瞬間起立嗨跳，點歌環節也一連帶來〈法蘭西多士〉與〈愛在夏天〉，更有歌迷特製花俏的「哨子」為台上的他們應援，談到出道即將邁入第10年，告五人感性分享近期常遇到歌迷告白「從小聽你們的歌長大」，讓他們笑稱自己既像前輩又像新人。犬青更開玩笑說：「我們有很多悲歌，可以說是『悲歌著名團體』，大家第一次看到我們，會不會以為我們過得很慘？」包辦創作的雲安連忙在一旁搞笑道歉。

他們坦言，自認是很好的傾聽者，「我們很常收到大家的人生故事，謝謝歌迷願意把私密的事情和我們分享，希望這些歌曲可以癒合你們人生中的傷口。」當〈披星戴月的想你〉旋律響起，全場手機燈海點亮了紐約星空，畫面動人至極；電影《左撇子女孩》導演鄒時擎與演員張允曦（小8）驚喜現身紐約探班，大讚告五人演出渲染力十足。

而在距離紐約近4小時車程的波士頓，則是告五人首度造訪，得知許多哈瓜特地從華盛頓、加州、多倫多、甚至墨爾本飛來，一下飛機就直奔現場，讓首次來訪感到些許緊張的犬青直呼：「感謝大家炙熱的眼神給了我信心！」波士頓不愧為人文薈萃的學術歷史之都，台下臥虎藏龍，聚集了來自麻省理工學院、哈佛大學、柏克萊音樂學院與耶魯大學的學霸歌迷，大家甚至當場掏出學生證給團員們「聞香」，讓告五人笑翻直說：「今天必須好好講話，不然顯得我們沒魅力，不能講沒營養的東西！」

兩場演出不僅台上熱烈，告五人更將寵粉心意延伸至台下，特別在會後舉辦專輯簽名會，與上百位歌迷近距離面對面。儘管剛結束超過兩小時的賣力演唱，團員們仍精神奕奕地一一為哈瓜們簽名、寒暄，一路簽到深夜才結束。他們感動表示，能親自見到每一位在異鄉支持他們的歌迷，聽著大家當面分享與歌曲的故事，這些充滿溫度的瞬間讓再多的疲憊也一掃而空。
 

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