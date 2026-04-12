陸劇爆危機「演員改拍短劇求生」！大咖影帝批：吃不了苦　曝殘酷內幕

記者田暐瑋／綜合報導

香港藝人吳鎮宇出道超過40年，拍過無數電影和電視劇，2000年憑《槍火》獲得金馬獎最佳男主角，近日他在節目中對短劇逐漸勢大的現象說出看法，直言科班演員「吃不了短劇苦」，寧可等長劇也不拍短劇，但另名女星郝蕾則表示，其實許多專業演員被迫投入短劇的拍攝行列，面臨著生存壓力。

長劇演員沒戲拍 被迫接演短劇求口飯吃

吳鎮宇在《無限超越班4》中，對短劇拍攝的高強度工作模式發表看法，稱科班演員「吃不了短劇苦」，短劇的拍攝周期通常只有幾周，演員需要在極短的時間內完成情緒的爆發與劇情的轉折，這樣的高強度要求使得許多科班演員選擇等待長劇的劇本，而不願參與短劇的拍攝。

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▲吳鎮宇談陸劇圈現象。（圖／翻攝自微博）



吳鎮宇強調，「吃苦」是演員立身之本，但現實中許多科班演員因無法適應短劇的拍攝節奏，曾志偉也支持此觀點，認為短劇演員的敬業精神值得肯定。然而，郝蕾則指出，許多專業院校的畢業生因為長劇市場機會減少，只能被迫轉型至短劇拍攝，這並非他們的主動選擇，而是為了求生。

短劇高強度拍攝：7天拍100集 身心工傷成嚴重隱患

雖然短劇勢力越來越龐大，但郝蕾批評短劇的快速拍攝節奏，導致演員表演空間的壓縮，作品的質量難以保證，認為這種情況與傳統長劇的創作邏輯截然不同，短劇往往依賴強烈的視覺刺激，而忽視了深度的敘事和角色的沉澱。

事實上，短劇的拍攝模式以「7天拍100集」為常態，導致演員日均工作長達18至20小時，睡眠時間不足3小時的情況屢見不鮮，甚至有部分演員在拍攝期間每晚僅睡2小時，這種極端的工作環境不僅影響了演員的身心健康，也突顯劇組在安全管理方面的缺失，許多劇組並未與演員簽訂勞務合同，工資拖欠和缺乏工傷保險的情況普遍存在。

▲吳鎮宇談陸劇圈現象。（圖／翻攝自微博）