金荷娜來台10天不捨落淚！　南優賢一句話逼哭全場「溫馨擁抱告別」

記者孟育民／台北報導

客台實境節目《細細山路私密達》本周迎來最終回，10天的「樟之細路」挑戰畫下句點。南優賢、李濬榮、金荷娜與彭小刀卸下裝備，騎著電動協力車穿梭客庄，氣氛明顯放鬆。走進傳統市場時，金荷娜對攤販阿姨大方告白「我愛你」，讓現場笑聲不斷；離別時刻，成員們沒有多說，只是緊緊擁抱彼此，把情緒留在這一刻。從陌生到並肩作戰，這段山路旅程不只是一場挑戰，更成為彼此難忘的回憶。

▲南優賢、李濬榮、金荷娜與彭小刀、肌肉山山結束旅程，感性擁抱在一起。（圖／客家電視台提供）



進入回憶木屋後，氣氛逐漸轉為感性。看著10天來的紀錄照片，南優賢動情表示：「受到大家像家人一樣的照顧，真的打從心裡很感謝。一路上遇到的客家鄉親都很熱情親切，真的很想好好跟大家說一聲謝謝。」李濬榮則在一旁笑著回憶彼此互相扶持的過程，語氣輕鬆，卻藏不住不捨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李濬榮和眾人回憶拍攝趣事。（圖／客家電視台提供）





金荷娜忍不住紅了眼眶，哽咽說：「我一直在忍眼淚，因為我怕一哭就沒辦法好好說話了。對我來說，每一天都是開心又珍貴的回憶，很感謝能遇見這些瞬間。我每天晚上都在祈禱，希望大家都能平安拍攝，現在順利走到最後，也希望未來還有機會再相聚。」一句話讓現場瞬間安靜。最後，小刀也紅著眼眶說：「我們五個人完整走完這段路，真的體現了客家文化堅毅的精神，我真的很愛你們。」





▲金荷娜感性落淚。（圖／客家電視台提供）





