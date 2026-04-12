N.Flying手機私密相簿在台曝光！　柳會勝掌鏡：世事難料

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團N.Flying在11、12日連2天在臺灣大學綜合體育館開唱，不僅準備多首經典曲的演出、大方公開成員手機相簿、五人五色的多樣SOLO舞台，以及多首中文歌曲翻唱，精心打造專屬於N.Fia（官方粉絲名）的夢幻之夜。

▲N.Flying手機私密相簿在台曝光。（圖／SHOWOFFICE提供）



N.Flying演出首場，驚喜翻唱太妍的〈I〉揭開序幕，5位成員以黑灰色系襯衫造型登場，充滿舞台魅力帥氣指數爆表，隊長李承協率先向粉絲熱情問候，並表示：「開場選擇〈I〉這首歌，是希望能和粉絲們一起翱翔天際。」這次是N.Flying第一次舉辦粉絲演唱會，主唱柳會勝說：「希望能和粉絲們一起聊聊日常！」其他成員也輪流用中文向N.Fia（官方粉絲名）打招呼。

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▲私密照公開，柳會勝虧「世事難料」。（圖／SHOWOFFICE提供）



在「N.Flying的瑣碎相簿」中，成員大方分享手機內私藏照片，邀請粉絲一起猜是誰的手機相簿。首張「車勳背影照」一曝光馬上引發熱烈討論，「拍攝者」柳會勝大方分享：「一張是認真躲藏的模樣、另一張則是車勳即將下水要全身濕透前的照片」，並打趣的說：「所以這次主題是世事難料。」引發現場一陣爆笑。

第二組照片是車勳拍攝李承協和徐東成躺在沙發上休息的樣子，車勳說：「我總共拍了3張，這是最後一張所以承協才會在憋笑。」與粉絲分享工作室的休息日常。第三組則李承協公開成員們首次參加音樂節的照片，柳會勝說那是新人時期的照片，「當時帶著雀躍的心情表演，也和大家一起度過音樂節」，成員間逗趣互動讓現場笑聲不斷。

▲隊長李承協率先登場，為全場粉絲深情演唱個人OST單曲〈Last Spring〉。（圖／SHOWOFFICE提供）



N.Flying也特別準備SOLO表演，由隊長李承協率先登場，為全場粉絲深情演唱個人OST單曲〈Last Spring〉。鼓手金宰鉉大秀舞技，帥氣表演〈Standing Next to You〉，大展反轉魅力。老么徐東成則用細膩溫柔嗓音帶來〈Timeline〉，讓粉絲又驚又喜。柳會勝和金宰鉉深情對唱經典韓劇OST〈All For You〉，金宰鉉說：「這次會選擇這首歌，是因為以前和會勝一起去唱KTV都會唱這首，所以決定也唱給大家聽。」

▲N.Flying展現多種不同面貌。（圖／SHOWOFFICE提供）



現場驚喜不斷，成員挑戰人氣女團ILLIT的〈NOT CUTE ANYMORE〉、Energy的〈星期五晚上〉16蹲、LUCY健康體操和人氣男團TWS的「傲嬌舞」，展開一場舞技大對決、拚進十足模樣相當可愛，粉絲也給予大聲歡呼、熱烈應援。

而他們準備的驚喜還不只這些，這次他們也特別準備中文歌曲驚喜獻給N.Fia（官方粉絲名），包括經典台劇《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉，柳會勝說：「我想粉絲們會喜歡、所以特別獻給大家！」此外，他們還加碼演唱陳奕迅的經典歌曲〈讓我留在你身邊〉，前奏一響、全場驚呼不斷，最後粉絲送上大聲合唱，現場氣氛感動又溫馨。