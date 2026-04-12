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樂天女孩化身女僕！　廉世彬親為團長Aby化妝「變身畫面曝光」

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿本週末迎來「萌え萌え猿夢女僕」主題日，將女僕Cosplay文化搬進球場，不只樂天女孩全員換上女僕裝，就連吉祥物與應援團也全面加入「萌系應援」行列。首次挑戰女僕造型的三位韓援更是吸睛焦點，「小可愛」金佳垠害羞笑說：「這輩子第一次穿這種衣服，有點害羞…哈哈。」廉世彬也表示：「之前沒有穿過這種衣服，為了讓自己看起來更可愛，真的很努力了一下。」

▲▼樂天女孩穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

不只樂天女孩們全力應戰，這次連應援團長們也難得「放飛自我」。團長Aby與GGG雙雙換上女僕裝登場，畫面衝擊又可愛，成為現場另一大亮點。廉世彬、高佳彬更親自操刀造型，廉世彬笑說：「GGG的髮夾和腮紅是我幫他用的，沒想到意外地很適合，而且他自己也很滿意，整個過程非常有趣！」

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▲▼樂天女孩穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

▲廉世彬（左起）、金佳垠、高佳彬女僕裝畫面超美。（圖／樂天桃猿提供）

廉世彬同時也分享幫Aby打造妝容的過程，「Aby的妝和造型也是我一起幫忙的，比想像中還漂亮。」高佳彬則表示，「不只是啦啦隊，連應援團長、吉祥物、工作人員還有粉絲都穿上女僕裝，整體感覺很新鮮。」

▲▼樂天女孩穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

▲團長Aby也打扮成女僕。（圖／樂天桃猿提供）

此外，樂天女孩Kira也分享對女僕裝的喜愛，透露自己從小就喜歡看漫畫與日劇，覺得女僕裝十分可愛，「曾經有想去女僕咖啡廳打工過，不過至今沒有這個機會，希望有機會可以去女僕咖啡廳打工一天了解她們的日常。」她也笑談今天週六發生的趣事，穿著女僕裝的她，剛好遇到休息室地上有一灘水，便自然地蹲下來擦拭，沒想到被其他女孩笑說「真的變女僕了」。

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