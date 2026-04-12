《乩身》訪問麥克風狂卡「三太子真的來了」王柏傑認錯：老大抱歉

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等人主演，2日上線後掀起許多討論。

▲王柏傑在《乩身》飾演三太子。（圖／Netflix提供）

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日前，《乩身》在3月初時舉辦試映與聯訪，當時出席的主演有柯震東、王柏傑、陳姸霏以及楊銘威，被問到拍攝時的花絮，王柏傑透露在開拍前特地帶著劇本前往汐止的太子爺廟拜拜請示，怎料當時麥克風突然傳出狀況，不是沒有聲音就是傳出奇怪的聲響。

▲王柏傑在訪問期間，麥克風出問題。（圖／ETtoday）

當時，王柏傑被現場狂虧是不是當初沒拜確實，讓他嚇得趕緊大喊「我很乖啦！我真的有在現場等香燒完才走！」而這段影片曝光後，也引起大批網友討論，紛紛笑說「三太子很調皮」、「一定是三太子來了」，而他也終於在過了一個月後，恍然大悟當天試映會麥克風出問題的真正原因。

▲王柏傑在訪問期間，麥克風出問題。（圖／ETtoday）

王柏傑在社群網站上寫下「麥克風出問題是我講錯了，是社子島，不是汐止」，原來他不小心把三太子廟宇的地點講錯，所以神明才會在試映會上「提醒」，讓他趕緊在貼文上認錯道歉，說道「老大抱歉」。

▲王柏傑找出麥克風出問題的原因。（圖／翻攝自王柏傑IG）