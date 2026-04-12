柳炳宰變身Karina掀爆笑！雙馬尾平瀏海神還原　本尊當場崩潰喊：不要

記者張筱涵／綜合報導

南韓搞笑藝人柳炳宰再度祭出神級惡搞，這回直接化身女團aespa成員Karina（劉知珉），超反差造型曝光後笑翻網友。

▲柳炳宰模仿Karina雙馬尾造型。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）



扮女團偶像高還原 造型反差感十足

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柳炳宰11日透過官方YouTube頻道上傳新影片《Karina的不能笑生日派對》，只見他以Karina造型登場，不僅綁上招牌雙馬尾，還搭配精緻妝容與貼身舞台服，甚至連表情都刻意維持冷艷風格，整體完成度意外「高同步率」，畫面衝擊感十足。

從曝光畫面可見，柳炳宰頂著黑色長雙馬尾、瀏海齊整，穿著藍色系舞台服與毛絨裝飾，手比臉頰愛心努力模仿Karina拍照時的神情，嚴肅表情與造型形成強烈反差，反而更具喜劇效果。

Karina「黑歷史」被翻出 崩潰求饒

Karina在小學五年級的時候，曾寫過一篇題為《單元評量，你這傢伙》的詩，內容寫道「單元評量這傢伙……又、又，出得很難。單元評量這傢伙……又、又，出得讓人很混亂。單元評量這傢伙……又、又，出了一堆敘述題。單元評量這傢伙，為什麼總是，讓人搞混呢？單元評量這傢伙，為什麼總是，跟敘述題扯上關係呢？單元評量你這傢伙！為什麼要，這樣折磨我！單元評量，你這傢伙！」





▲Karina小學五年級寫的詩。（圖／翻攝自FMKOREA）



當配音員金基賢宣布要朗讀這篇詩的時候，Karina瞬間爆笑，在聽的過程中忍不住掩面閉眼，尷尬到不行。更誇張的是，主持人柳炳宰還帶動全場齊喊經典台詞「單元評量，你這傢伙」，讓Karina當場崩潰求饒直喊「請不要這樣」，所幸在眾人齊聲喊完後，緊接著轉入合唱生日快樂歌的收尾橋段，才讓她終於鬆了一大口氣。

▲Karina發現自己過去發文被當祝賀詩朗誦時嚇了好大一跳。（圖／翻攝自YouTube／유병재）

網友熱烈留言

影片曝光後，觀眾也紛紛留言表示，「這集的柳炳宰是輾壓其他參賽者的衝擊程度」、「好像在化妝前穿漂亮衣服的我姊」、「一樣的柳／劉（韓文一樣是유），不一樣的感覺」，對其敬業惡搞給予高度評價。