宋逸民再曝喜訊！　攜陳維齡飛英國見證兒子畢業「全家終團聚」

記者孟育民／台北報導

剛結束馬來西亞STILL我在這裡跨國音樂與公益行動，宋逸民牧師與陳維齡師母返台後馬不停蹄，隨即投入在地公益行動，近日現身伯大尼兒少家園所設立的愛你咖啡開幕活動，以實際行動支持弱勢兒少的培力計畫。除了投入公益行動，兩人也透露一項喜訊，預計將於今年7月中下旬全家前往英國，參加兒子的大學畢業典禮。對他們而言，這不僅是一個重要的人生里程碑，也是難得的家庭團聚時刻。





▲宋逸民、陳維齡投入公益活動 。（圖／藝起發光提供）

宋逸民牧師坦言，看著孩子一步步成長到如今順利完成大學學業，心中充滿感恩與欣慰，「這是一個很珍貴的時刻，我們也很期待可以一起留下美好的回憶。」他表示，除了參加畢業典禮，也會安排短暫旅遊，作為家人之間難得的相聚時光，並為兒子即將邁入碩士階段的人生新旅程送上祝福。

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▲宋逸民、陳維齡即將前往英國參加兒子畢業典禮 。（圖／藝起發光提供）

從海外跨國行動到回台公益參與，再到家庭的重要時刻，宋逸民與陳維齡用行動展現，無論是在舞台上或生活中，都持續將愛化為實際的陪伴與付出，也讓更多人看見，溫暖其實可以很簡單，卻能帶來長遠的影響。

