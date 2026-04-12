張柏芝帶8歲小兒子搭地鐵！　「中英雙聲道對話」母子互動罕見曝光

記者黃庠棻／台北報導

45歲的影后張栢芝（張柏芝）自2011年與謝霆鋒結束5年婚姻後，感情生活與一直備受外界關注。她與謝霆鋒育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），2018年更秘密誕下幼子張禮承（Marcus），但生父身份至今成謎。近日，張柏芝罕見分享帶著小兒子到迪士尼遊玩的影片，瞬間登上微博熱搜。

▲張柏芝。（圖／翻攝自張柏芝微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

張柏芝近日久違更新近況，分享一段帶著Marcus到香港迪士尼遊玩的影片，只見她一早五點多就起床、素顏亮相，儘管剛起床但她的皮膚狀態極佳。收拾了一下之後，她穿著簡單的黑色上衣，搭配紫色鴨舌帽、墨鏡、口罩遮掩星味，牽著兒子出遊。

▲張柏芝帶小兒子出遊。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

進到迪士尼以後，張柏芝買了一個米奇的大型掛飾，笑說「兒子一直跟我搶，然後我還不給他」，對著鏡頭俏皮吐舌，可見母子倆感情極佳，她更分享兒子用奶音說道「我愛你很多」的片段，甚至還有母子倆一起牽著手搭地鐵的模樣，用行動證實了他所說的「兒子在哪裡，我就在哪裡」。

▲張柏芝帶小兒子出遊。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

對此，張柏芝與小兒子可愛的互動曝光後，也瞬間登上微博熱搜，網友紛紛大讚「看得出母子倆感情超好」、「他們竟然搭地鐵去迪士尼」、「女神素顏也好美」、「看得出張柏芝是一個好媽媽」，而母子倆私底下用中、英文雙聲道對話也成為另一個亮點。

▲張柏芝帶小兒子出遊。（圖／翻攝自微博／張柏芝）