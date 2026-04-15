4月15日星座運勢／獅子靠才藝吸金 金牛與雙魚財運穩步上升
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：建立完善制度
感情：朋友很有魅力
財運：賺取異性錢財
幸運色：淡紅色
貴人：金牛
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：推動企業建設
感情：約會亮眼表現
財運：兼差賺取外快
幸運色：金黃色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：提高產品品質
感情：強烈愛情桃花
財運：投資紅利增多
幸運色：淺灰色
貴人：獅子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：奮力開創事業
感情：氣質好有內涵
財運：名利雙收時刻
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：品牌帶動發展
感情：有旺擦出火花
財運：財運穩定上升
幸運色：純紅色
貴人：雙魚
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：有效降低成本
感情：表現穩重有形
財運：財務合理支出
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：樹立行業典範
感情：自我穩重表現
財運：貴人相助週轉
幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：打造精益求精
感情：約會精心打扮
財運：有努力有收穫
幸運色：米色
貴人：射手
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：提高管理水準
感情：交友蘊藏機遇
財運：本業收入增加
幸運色：暗紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：拓展業務領域
感情：散發溫柔香味
財運：買賣藝術獲利
幸運色：深綠色
貴人：巨蟹
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：協調合作事業
感情：異性經常互動
財運：靠才藝獲利多
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：堅持科技創新
感情：愛情減少摩擦
財運：資金寬裕運作
幸運色：水藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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