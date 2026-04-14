4月14日星座運勢／巨蟹積極追求必勝！ 魔羯桃花現曙光
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：推進智慧經營
感情：平順安穩和樂
財運：規劃賣房獲利
幸運色：金菊色
貴人：天秤
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：積極培養創新
感情：塑造良好形象
財運：家庭開銷節省
幸運色：奶油色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：完善售後服務
感情：和人誠摯交流
財運：大好光明時刻
幸運色：芥末色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：增強產品競爭
感情：桃花出現曙光
財運：穩定持續賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：資源優化配置
感情：夫妻感情平順
財運：財富穩定成長
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：建立良好形象
感情：意外相遇的愛
財運：靈活運用資金
幸運色：灰藍色
貴人：牡羊
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：拓展多元業務
感情：表現積極追求
財運：得到獎助學金
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：聚焦產品創新
感情：買禮物給對方
財運：可以主動投資
幸運色：黃綠色
貴人：雙子
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：推進產品升級
感情：有望冰釋前嫌
財運：資金周轉順利
幸運色：暗青色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提升企業價值
感情：順從對方意見
財運：輕鬆賺取財富
幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：創新經營策略
感情：與有緣人邂逅
財運：迎向豐盛未來
幸運色：琥珀色
貴人：射手
小人：獅子
射手座 ♐
工作：強化品牌形象
感情：改善人際關係
財運：創造工藝價值
幸運色：嫩綠色
貴人：射手
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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