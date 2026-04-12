吳慷仁拍陸劇「真拿打火機燒手」！拒假拍燒壞2打火機　孫儷都被嚇到

記者田暐瑋／綜合報導

金馬影帝吳慷仁去年9月進軍大陸，首度演出陸劇就飾演變態醫生，在《危險關係》中飾演的精神科醫生羅梁心理扭曲，PUA女主角孫儷，細膩演技掀起熱議，他自爆為了真實呈現角色的情感，竟直接用打火機燒自己的手臂，令人震撼不已。

吳慷仁有一場用打火機燒手臂舊疤痕的戲份，為了展現角色對自身痛苦根源的極端宣洩，透過自虐行為來強化控制欲的病態心理，他想呈現出真實的痛感，竟決定直接用打火機燒手臂，親身感受被火燒的疼痛，認為這樣才能傳遞角色憤怒、忍耐到情感崩解的關鍵，因此主動拒絕導演提出用燈光替代的方案。

▲吳慷仁拍戲真拿打火機燒手。（圖／翻攝自微博）



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吳慷仁表示，唯有透過身體的感受，才能夠傳遞出角色內心的掙扎與痛苦，拍攝期間他多次調整打火機與皮膚的距離，反覆試驗不同距離產生的痛感，因灼燒時間過長導致兩個打火機損壞，而劇組也安排醫療團隊全程待命，以確保演員的安全。

▲吳慷仁拍戲真拿打火機燒手。（圖／翻攝自微博）



隨著劇集的播出，網友們對吳慷仁的表演反應熱烈，許多人稱讚他的「溫柔裡藏刀的演技」，連孫儷都坦言拍對手戲時，有對他的演技感到壓迫：「像真實被PUA。」但也有人對這種心理操控行為表示強烈不安，吳慷仁也在演出過程中多次崩潰，直言羅梁這樣的角色不應該存在於社會中。

▲吳慷仁拍戲真拿打火機燒手。（圖／翻攝自微博）