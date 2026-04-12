獨家／IU演《21世紀》這點變了！　認後遺症：熙周還留在我身體裡

記者吳睿慈／專訪

南韓「萬能天后」IU繼《苦盡柑來遇見你》後，再度接下新戲《21世紀大君夫人》，10日迎來首播，她與男神邊佑錫強強聯手，2集就拿下同時段戲劇冠軍寶座。事實上，本劇未播先熱，兩個角色「成熙周」、「理安大君」深受觀眾喜愛，兩位主角近日接受《ETtoday》專訪，特別用角色口吻與觀眾打招呼，也坦言受到角色影響，確實留有後遺症，IU承認：「她的一部分好像還留在我身體裡。」

▲IU、邊佑錫接受《ETtoday》專訪。（圖／Disney+提供）



IU在《21世紀大君夫人》裡飾演CASTLE BEAUTY集團的CEO「成熙周」，美貌、腦力、財力集於一身，各種表情信手捻來，也擅於表達自己的情緒，對於下屬沒在客氣，嚴厲話語從不嘴軟。然而，現實中的IU沒這麼「坦率」，她接受《ETtoday》專訪透露，「本來我是想比較多的人，經常在苦惱『要這樣說呢，還是該那樣說呢』，原本是稍微有點猶豫的性格。」

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▲IU坦言雖然戲劇殺青了，但還是有後遺症。（圖／Disney+提供）



沒想到，就在遇到「成熙周」後，IU的本身個性變了，她笑說：「只要有想說的事情的話，我就會忍不住說出來，有稍微留下被角色影響的後遺症。」甚至感到苦惱，她仍在思考「該怎麼做，才能快點回到原本的我」，事實上，戲外的IU也是公司小老闆，開演唱會必須整合所有員工意見，兩個角色不謀而合，但相較於「成熙周」的犀利，IU傾向婉轉。

不只IU受到影響，邊佑錫其實也被「理安大君」的聲調同化，他笑著表示：「我沒有太大的後遺症，因為理安大君是位很厲害的人，我很早就變回邊佑錫了。」但原本的他講話聲調比較高，在遇到「理安大君」後，他坦言：「確實有比之前講話的聲調還低，我的聲調有稍微改變。」變得更有磁性、有魅力。

▲邊佑錫的聲調也還沈浸在角色裡。（圖／Disney+提供）



IU為角色做不少功課，尤其是「成熙周」的表情變化多元，被問及最難駕馭的一幕？她說明：「有一幕是要開始面對爸爸的戲，那時候有很多種複雜的情緒，雖然還是需要被認同、被疼愛，但另一方面依舊討厭著爸爸，然後又覺得爸爸很可怕，必須要展現很多種複雜情緒的表情，在戲劇上半部對我來說是個功課。」

▲IU、邊佑錫用角色口吻跟粉絲打招呼。（圖／Disney+）



角色獲得觀眾喜愛，IU、邊佑錫在專訪尾聲加碼送福利，兩人分別用「成熙周」、「理安大君」口吻打招呼，IU先強調：「現在是角色的面貌，不要誤會喔。」下一秒轉換身份，改用半語的命令語氣說「你不看《21世紀大君夫人》？我可是成熙周欸！」邊佑錫也大君秒上身、用貴族語氣說著「給我看！」全場笑出來。《21世紀大君夫人》每週五、六晚間22點20分在Disney+上架。