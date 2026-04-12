郭碧婷罕談生二胎後遺症！自曝「整個人像廢了」　下半身無力引熱議

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭碧婷近日在中國綜藝《不好笑就露宿街頭》中，與來賓小鹿聊到生育話題，罕見分享自身生產經驗，坦言生第二胎後身體狀況大不如前，直言「整個人像廢了一樣」，真實發言引發大批網友討論。

▲郭碧婷提到生完二胎後覺得整個人廢了。（圖／翻攝自微博／蘇汶濤）



郭碧婷育有2女 坦承生完二胎後身體變化大

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節目中，小鹿表示希望能生兩個孩子，認為「一個人會太孤單」，郭碧婷則回應，生一胎還好，但生第二胎對身體的負擔明顯更大。她透露，自己第一胎恢復狀況尚可，但第二胎後卻出現明顯變化。

郭碧婷形容，「生完之後怎麼樣都瘦不下來，人一直是腫的」，即便最終成功瘦身，也花了好幾年時間調整，更坦言產後一度出現下半身無力的狀況，「下樓梯都覺得會摔倒，很可怕」，讓一旁的小鹿聽完相當震驚。

▲郭碧婷說瘦身花了好幾年。（圖／翻攝自微博／蘇汶濤）



▲郭碧婷生完二胎還出現下半身動不了的情況。（圖／翻攝自微博／蘇汶濤）



▲郭碧婷傾訴自己體況的變化。（圖／翻攝自微博／蘇汶濤）



調養困難壓力大 連飲食都受影響

郭碧婷進一步表示，產後調理過程並不輕鬆，甚至連飲食都需要格外小心，「很多東西都不敢吃，一吃就過敏、就腫」，身體狀況反覆，讓恢復之路更加艱難。小鹿聽完後也露出心疼表情，直言產後恢復確實需要長時間調養與努力。

真實發言引共鳴 網友：終於有人說實話

節目片段曝光後，在網路上掀起熱烈討論，不少網友大讚郭碧婷勇於說出真實經驗，「終於有人敢講真話」、「連她都要花好幾年恢復，普通媽媽更不容易」。

也有人感嘆，「生育從來不是女性的義務，身體代價只有自己承擔」、「別再催生了，每個人的身體狀況不同」，認為應尊重女性對生育的選擇。

此外，也有不少網友分享自身經歷，「生完不可能馬上瘦」、「二胎後遺症只有自己知道」，直呼郭碧婷的發言相當寫實，讓人深有同感。