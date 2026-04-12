江語晨《浪姐》崩潰大哭！錄一半遭「前夫突襲搶撫養權」　惡劣手段曝

記者田暐瑋／綜合報導

女星江語晨正在大陸參加《乘風2026》（浪姐7），日前拍攝到一半突然離開錄影現場，且公開發文緊急徵求律師，疑似是和前夫的官司出問題，近日該集播出，她坦言在關鍵的首次公演小考前，前夫無預警提出跨國撫養權訴訟，導致她表現失常，讓他在鏡頭前崩潰大哭。

節目錄影到一半 江語晨前夫突襲提告

江語晨日前全力備戰首次公演小考，前夫在關鍵時刻於美國加州發起跨國撫養權訴訟，事件發生在4月7日凌晨，江語晨收到前夫的開庭通知，以「變更監護權」為由強制要求她於當日加州時間8點半出庭，由於中美之間的時差及節目需閉關錄影，她無法赴美出庭，只能通宵尋找律師應對，整夜未眠。

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▲江語晨遭前夫惡意提告。（圖／翻攝自微博）



江語晨喪偶式育兒9年 爭撫養權終於勝訴

這一突發情況對她的節目表現造成了嚴重影響，導致江語晨最終在小考時忘詞、跑調及走位混亂等失誤，節目組當時解釋稱此為「緊急私事」，隊友們也表示理解與支持，所幸最後法官基於江語晨作為主要撫養人提出的充分證據，認定前夫存在惡意訴訟的動機駁回訴求，並且不需要開庭，讓她如釋重負，在鏡頭前激動落淚。

許多人對江語晨的遭遇表示同情，並譴責前夫是在故意破壞她的事業，當其他姐姐們得知她勝訴的消息時，全體自發性鼓掌歡呼，還有人因激動而落淚，並上前擁抱江語晨。江語晨2025年結束了9年的「喪偶式育兒」婚姻，獨自撫養兩名混血子女，堅強態度令人心疼又佩服。

▲江語晨遭前夫惡意提告。（圖／翻攝自微博）