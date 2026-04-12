獨／邊佑錫洗澡被看光！粉絲讚：好帥～　他羞笑分享猛男肌肉菜單

記者吳睿慈／專訪

Disney+重磅羅曼史《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫領銜主演，打造平民與大君交織的浪漫戀情，10日起開播後，僅2集就大殺四方，第2集以全國平均收視9.5%成為同時段戲劇第一名。邊佑錫為了給觀眾一個帥氣大君的完美比例，為此努力鍛鍊、飲控，兩位主角接受《ETtoday》專訪時，他大方分享養肌菜單，「基本上到了晚上，我就不吃了，飲食都以蛋白質為主」，讓觀眾在第一、二集大飽眼福。

▲IU、邊佑錫接受《ETtoday》。（圖／Disney+提供）



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邊佑錫在《21世紀大君夫人》飾演「理安大君」，外貌自帶貴族氣場，五官精緻立體，加上高挑修長的身形與完美比例，一出場就散發強烈存在感。首集中，他以一場沖澡戲霸氣登場，水流滑過結實的肩背線條，健壯體態一覽無遺，瞬間抓住觀眾目光，成為話題焦點。

▲▼邊佑錫聽到記者稱讚「拍得很帥」，害羞笑出來分享養肌菜單。（圖／Disney+提供）

到了第二集，儘管角色因身體不適而病倒，他依舊穿著寬鬆睡袍現身，微敞的衣襟若隱若現露出結實胸肌，帶點病弱卻又性感的反差魅力，讓畫面更具衝擊力，觀眾暴動直呼「噴鼻血」、「太犯規了」。

▲邊佑錫分享養肌菜單。（圖／Disney+提供）



為了展現身材的戲份，邊佑錫戲外做出不少努力，接受《ETtoday》專訪時，他先是俏皮地詢問「哇，您都看了嗎？」熱情分享打造身材的過程，只要過了晚上幾乎不進食，「沖澡戲的部分，因為會露出身材，所以我每天都努力運動，然後攝取蛋白質為主，我的所有飲食應該都包含了蛋白質。」聽到記者給予「很帥氣」的稱讚，邊佑錫害羞大笑：「謝謝！」

▲IU形容邊佑錫10年來「橫向發展」，運動後更帥了。（圖／Disney+提供）



邊佑錫的身材進化，連女主角IU都讚嘆不已，《21世紀大君夫人》並非兩人第一次合作，10年前一起曾拍攝過《月之戀人—步步驚心：麗》，雖然當時邊佑錫是渣男前男友，身材也比現在單薄；IU直呼：「那個時候他身高也是非常地高，但在這10年之間，他運動動很勤，現在的話，他不只『直向發展』，還『橫向發展了』！」IU讚嘆邊佑錫橫向的尺寸「又寬又高」，大讚邊佑錫這10年來勤運動，變得很帥氣。《21世紀大君夫人》每週五、六晚間22點20分在Disney+上架播出。