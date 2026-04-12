牙痛惡化被迫拔牙！　TWICE Momo「整夜睡不著」臉腫硬撐完巡演

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣女團TWICE正在進行世界巡演，成員Momo卻在演出期間傳出健康狀況，引發粉絲關心。她近日親自透露，自己在美國芝加哥期間因牙齒問題緊急拔牙，甚至帶著腫脹臉龐完成演出。

▲TWICE於2025年展開第六次世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自TWICE官方臉書）



據韓媒《MyDaily》報導，Momo透過粉絲互動平台表示，「在芝加哥突然拔了牙」，並坦言因為剛做完手術，左臉仍明顯腫脹，希望粉絲能多多理解。她進一步說明，當時因嚴重牙痛導致整晚無法入睡，隔天緊急前往當地牙醫診所檢查，結果發現過去接受過神經治療的部位出現惡化，不過因巡演行程緊湊，無法立即返韓治療，只能在當地做出決定。

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忍痛拔牙硬撐演出 回韓恐需做植牙

Momo坦言，原本狀況還不到必須拔牙的程度，但礙於時間與演出安排，「為了能繼續完成舞台，只能選擇拔牙」，語氣中透露無奈，「真的不想拔，但沒有辦法」，她也提到，後續可能需要等回到韓國後再進行植牙等進一步治療。

消息曝光後，不少粉絲紛紛留言表示心疼，「到底多痛才會在巡演中拔牙」、「無法好好治療真的很讓人難過」、「希望健康最重要」，替她的狀況感到擔憂。

▲MOMO在表演結束後的合照特別用手遮住腫脹處（右二）。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）



成員接連出現傷病 粉絲憂行程過於密集

JYP娛樂於2025年6月9日宣布，TWICE展開第六次單獨世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」，巡演分為兩大階段進行。第一階段自2025年7月至12月，於亞洲與大洋洲共14個城市舉辦26場演出；第二階段則自2026年1月至6月，前往北美與歐洲巡演，其中2026年3月更於台北加開3場，顯示高人氣。

本次巡演也是TWICE出道以來，首次於台灣、香港與澳門舉辦專場演唱會，具有指標性意義。從票房與動員來看，多數場次皆達滿場（100%），包含東京巨蛋、台北大巨蛋等大型場館，展現強大吸金力與全球號召力。

不過在密集行程下，成員健康狀況也接連亮紅燈，定延缺席2025年10月4日菲律賓場、2026年1月28日美國鳳凰城場；彩瑛因「迷走神經性昏厥」於2025年10月至12月全面停工，復工後於2026年3月底突感身體不適休養至今；多賢因腳骨折從2026年2月中開始修養至今，Mina也因健康狀況缺席2026年2月24日費城場‧

整體而言，儘管巡演規模創下新高，但在長時間、高強度的全球巡迴下，成員健康負荷也引發粉絲持續關注與擔憂。