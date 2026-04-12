Hani未婚夫醫院正式倒閉！　捲「束縛致死案」遭處分停業

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Hani未婚夫梁在雄醫院正式倒閉！　捲「束縛致死案」遭處分停業

記者張筱涵／綜合報導

Hani未婚夫梁在雄所經營的醫院，近日傳出正式歇業，引發外界關注。該院先前因患者死亡事件遭處分停業，如今在停業期滿後隨即關閉。

▲▼HANI 梁在雄。（圖／翻攝自韓網）

▲Hani和梁在雄的婚期也因此事件無限延期。（圖／翻攝自韓網）

據京畿道富川市保健所12日表示，梁在雄經營的醫院已於本月1日申請歇業，相關單位確認文件後，已依申請日完成歇業程序。

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▲▼梁在雄。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲梁在雄所經營的醫院近日傳出正式歇業。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

停業3個月後關門　院內當時已無住院患者

保健所指出，醫院申請歇業時院內並無住院患者，因此不需進行轉院或事前通知等程序。目前也尚未有其他醫療機構表達進駐意願。

該醫院自2010年7月開業，設有精神健康醫學科，並以酒精成癮治療為特色，擁有169張病床，規模不小。

涉患者死亡案　爆無照醫療與疏失

不過，該院於2024年爆出醫療爭議，一名30多歲女性患者A某因減肥藥成癮入院治療，17天後因「急性假性腸阻塞」不幸身亡。

調查過程中發現，醫療團隊涉及無照醫療行為（違反醫療法），醫院因此遭處以3個月停業處分，並於今年1月至3月期間暫停營業，院方未提出異議。

此外，負責主治醫師與4名護理人員共5人，被控在治療過程中將患者四肢綁在安定室並施打藥物，卻疏於觀察病況，目前已被移送法辦。

▲▼精神科醫師事件。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

▲A某家屬替A某感到相當不捨。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

檢警持續調查　院方相關人員仍涉案

警方也將包括梁在雄在內的7名院方相關人士一併移送檢方，不過檢方於上月要求警方補充調查，案件仍在進一步釐清中。隨著醫院正式歇業，相關醫療爭議與責任歸屬問題，後續發展仍備受關注。

補充背景：患者死亡案爭議持續延燒　家屬控「遭放置致死」

事實上，該起醫療爭議發生於2024年5月，一名30多歲女性患者入住該院17天後身亡。據家屬指控，患者生前曾多次反映腹痛，但院方人員將其四肢約束於病房內，期間即使出現腹部腫脹、流鼻血等異常狀況，仍未及時採取適當處置，質疑為「放置不當導致死亡」。最終死因被推定為「急性假性腸阻塞」。

事件發生後，家屬曾於醫院外持續抗議約2個月，要求院方說明與道歉，但指控院方初期未正面回應，直到事件曝光後才透過聲明致歉，雙方衝突持續升高。家屬亦對包含院長在內的醫療人員提出「遺棄致死」及「業務過失致死」等刑事告訴，並向國家人權機構申訴。

此外，相關爭議也延燒至演藝圈與社會輿論。梁在雄在事件發生後不久宣布婚訊，引發外界批評時機不當，其未婚妻及家人社群也出現反對聲浪，婚禮最終宣布延期。

案件後續持續進入司法程序，除醫療團隊遭起訴外，人權單位亦要求調查是否涉及病歷不實記載等問題。國會國政監查期間，梁在雄對於是否存在醫療過失一度表示「難以認定」，相關發言亦引發外界質疑其態度。

整起事件不僅衝擊當事醫療機構，也再度掀起社會對「名醫上節目」現象的討論，外界呼籲應更重視醫療專業與病患安全。

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梁在雄Hani

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