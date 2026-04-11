雷／《21世紀大君夫人》IU熱情倒追飛吻：好想你　邊佑錫這幕帥爆

記者吳睿慈／綜合報導

年度重磅韓劇《21世紀大君夫人》由邊佑錫、IU主演，故事背景設定於架空的21世紀，將財閥權力與皇室制度交織，上演一段浪漫契約婚姻，戲劇11日播出第二集，繼IU直球求婚後，熱情展開倒追行動，萌到全網暴動。

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IU所飾演的「成熙周」美貌、腦力、財力集於一身，卻唯獨因私生女的身份遭鄙視，為了擺去平民身份，她決定向理安大君求婚，首集就直球告白「請跟我結婚」，她可愛地說著「我很有錢，家世顯赫、學歷高、人又精明，還有美貌。」沒想到最終被回絕，理由是理安大君想與相愛的人結婚。

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▲▼成熙周卯起來追理安大君。（圖／翻攝自Disney+）



於是，成熙周展開一連串倒追行動，大君騎著白馬在草地奔馳，她就騎著黑馬帥氣現身打招呼「好久不見，2天才不見，我就好想你了！」大君在外享用美食，她就跟進餐廳共食，甜蜜眨著眼、送上一枚飛吻打招呼「雖然昨天才見，但我好想你」，開車、看電影都跟著，成熙周霸氣告白「您看電影就好，我則是會盯著您看。」

▲理安大君突然病倒。（圖／翻攝自Disney+）



前半部是可愛的喜劇，後半部進入複雜王權鬥爭，理安大君突然病倒，巧遇休假中的成熙周，女方替他找了醫生，沒想到就在此時，大妃闖入大君休息的飯店房間，危急之際，理安大君只能穿著睡袍袒胸應對，露出結實胸肌、腹肌，讓大妃尷尬到掉頭就走。

▲▼理安大君坦胸見嫂子，展現鍛鍊已久的肌肉。（圖／翻攝自Disney+）



然而就在大妃離開時，她卻看到沙發上女性的用品，再度衝入房間時，看到理安大君半裸與成熙周獨處，兩人曖昧關係瞬間被傳出。

▲▼理安大君答應成熙周的求婚。（圖／翻攝自Disney+）



隔日理安大君向成熙周道歉，並承諾「告訴我，妳想要什麼？」成熙周淡笑回答「如果我說了，你會給我嗎？」最後，理安大君「準備好當大君的夫人吧」答應了女生的求婚，2集結尾都帶給觀眾滿滿的驚喜感。《21世紀大君夫人》每週五、六晚間10點20分在Disney+上架播出。