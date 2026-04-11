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鄭智善現場大展廚藝　朵拉大讚「世界上最好吃的飯捲」

記者葉文正／台北報導

TVBS長期關注ESG議題，致力於將永續理念融入大眾日常，為響應2026年世界地球日「Our Power, Our Planet」精神，旗下永續品牌TVBS GOOD今（11）日舉辦「地球好室友」年度志工日活動，特別邀請永續倡議大使莊開文、主播吳軒彤及李作珩、TVBS星藝象旗下製作人戴天易、藝人林柏妤，以及近日受到高度關注的實境節目《開火開伙》主持群楊銘威、Dora謝雨芝，以及「開伙女王」鄭智善，與TVBS志工一同齊心響應，透過「守護農地生物多樣性」計畫，以實際行動實踐環境保育與永續發展。

▲鄭智善。（圖／TVBS）

▲「開伙女王」鄭智善。（圖／TVBS）

繼上山種樹、下海淨灘之後，「TVBS GOOD」今年特地下田體驗插秧，身為TVBS永續活動「老班底」的楊銘威已是第二度力挺，認為參與ESG永續活動非常有意義，表示下次會想帶兒子一起來插秧。而第一次體驗下田的Dora謝雨芝則興奮分享：「今天腳有一種被黏著的感覺，蠻奇妙的！」

▲鄭智善。（圖／TVBS）

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▲DORA(左)與林柏妤。（圖／TVBS）

Dora也提到，田裡能看到豐富的生物物種，甚至撈到不少福壽螺，盡責的她更是撈到最後一刻，希望能為守護農地生態多盡一份心力。而初次來到台灣參與插秧體驗的鄭智善，笑喊下次如果有機會的話，之後在台灣開店後會想帶員工一起來，希望透過實際參與，更了解有機稻米背後的永續耕作過程。

▲鄭智善。（圖／TVBS）

▲楊銘威。（圖／TVBS）

不僅如此，活動更延伸「產地到餐桌」永續應用，鄭智善先前在花蓮錄製節目時，看到農友為了守護有機水稻富麗米，發揮職人精神，令她印象深刻，所以這次活動特別選用台灣在地有機米，現場大秀廚藝，示範如何做出道地的「韓式飯捲」，吸引志工們爭相品嚐，Dora謝雨芝試吃後，更大讚是「世界上最好吃的飯捲」。鄭智善也分享，今天會選擇飯捲，因為它是韓國的國民美食之一，且最能凸顯出米飯的Ｑ彈黏香的口感，希望大家在享受美食之餘，能持續愛護台灣這塊土地，守護農地生態，讓美味與環境一起永續。

TVBS GOOD今年響應世界地球日主題，特別聚焦「生物多樣性」議題展開倡議，同步推出「生物多樣性，關你什麼事」線上主題策展，致力將永續化為行動，透過媒體影響力，邀請大眾從日常選擇開始，成為負責任的「地球好室友」。

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