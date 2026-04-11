迪麗熱巴絕美花魁扮相太仙！　雨中狠拒陳飛宇「4百年虐戀」逼哭網

記者蕭采薇／綜合報導

迪麗熱巴攜手陳飛宇主演的《白日提燈》，不僅一口氣在台灣蟬聯長達12天的收視王座，討論熱度更席捲各大社群論壇。戲裡迪麗熱巴扮演鬼王，礙於自身周遭滿是靈界宿敵，為了不牽連陳飛宇詮釋的少年將軍，只能狠心把對方趕回凡間。

▲《白日提燈》迪麗熱巴化身絕美花魁，令陳飛宇為她癡情。（圖／Disney+提供）

迪麗熱巴變身絕美花魁！雨中狠心斬斷陳飛宇情緣

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殊不知男方就算被逼著相親，心裡依然惦記著女方。最新的劇情更迎來超級催淚彈，女主角為了搜集凡人執念來煉化法器，悄悄變身南都絕美花魁，華麗裝扮一現身馬上引爆微博熱搜。

▲《白日提燈》迪麗熱巴飾演的鬼王因治療需求，頻頻「強扒」少年將軍陳飛宇的衣服觀察傷勢。（圖／Disney+提供）

隨後兩人在大雨滂沱的街頭重逢，一眼認出摯愛的男方立刻深情大告白：「賀思慕成了我最新的心願」、「我段胥，非賀思慕不可！」無奈女方看盡生離死別，不想再和短壽的凡人糾纏而轉身離去，這段超揪心的痛戀讓一票粉絲大喊淚腺扛不住。

▲《白日提燈》迪麗熱巴、陳飛宇。（圖／Disney+提供）

私下互動狂撒糖！陳飛宇遭虧「搭訕超老派」



戲裡虐得死去活來，戲外雙方的互動卻是狂撒糖。日前兩人同框受訪，陳飛宇狂讚女方私底下的個性超級萌，對任何事物都抱持著強烈好奇心，簡直跟初獲五感的鬼王一模一樣。迪麗熱巴當場俏皮認同：「對啊，就算是很害怕的事，我也想知道是怎麼個事兒！」同時她也大誇男方本人其實就是個陽光大男孩，跟螢幕上陰鬱的將軍性格差超多。

▲迪麗熱巴一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女、與心狠反派三種截然不同的面貌。（圖／Disney+提供）

雙方接著更大爆彼此在片場的隱藏小秘密。陳飛宇是個沒有黑咖啡不行的重度依賴者，開工前絕對要先灌下三杯才過癮；而超怕冷的迪麗熱巴則是暖暖包狂魔，手邊還隨時備著熱水瓶取暖。聊到拍攝過程中最折磨人的橋段，兩人默契十足地公認「離別哭戲」最讓人崩潰，為了能徹底宣洩大哭，他們都會刻意給對方空間獨處醞釀，直到順利喊卡後才會恢復原本的打鬧。

▲《白日提燈》迪麗熱巴、陳飛宇。（圖／Disney+提供）

好笑的是，當女方靈機一動考男方，如果在現代碰面要怎麼搭訕？陳飛宇憋了半天，才靦腆地在白板寫出：「我們是不是在哪裡見過？」立馬被迪麗熱巴無情狠虧這招實在「超級老派」，惹得現場哄堂大笑。《白日提燈》現正於Disney+熱播中。

▲《白日提燈》迪麗熱巴、陳飛宇五感交換。（圖／Disney+提供）