《你連我》邱以太、劉育仁太閃！　同劇女星杜苡妮狂嗑CP爆料：他們還偷牽手

記者蕭采薇／台北報導

2026金馬奇幻影展11日迎來超人氣BL台劇《整個世界，只有你連上了我》第1至4集世界首映。導演游智涵與製作人侯帥安領軍主演群邱以太、劉育仁、大鶴（林鶴軒）與杜苡妮現身。兩位高顏值男星在片中化身「通靈少年」與「鐵齒警察」，不僅台上親密互動嗨翻全場，就連同劇女星杜苡妮都忍不住化身頭號粉絲，在「海景第一排」狂嗑兩人CP！

▲BL劇《整個世界，只有你連上了我》在金馬奇幻影展世界首映，（左起）杜苡妮、邱以太、劉育仁、大鶴。（圖／記者黃克翔攝）

邱以太、劉育仁太閃！同劇女星杜苡妮狂嗑：他們剛還牽手

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在劇裡擔任關鍵角色的杜苡妮，堪稱全劇組最幸運的女孩，因為她擁有近距離直擊邱以太精壯裸體的特權。不過她打趣澄清，自己是腐女，所以看到這般養眼畫面時心如止水，「因為我是CP粉，所以我（對他）沒有太多想法，只有想說，為什麼吃兩個便當還有腹肌啊！」

▲BL劇《整個世界，只有你連上了我》在金馬奇幻影展世界首映，（左起）杜苡妮、邱以太、劉育仁、大鶴。（圖／記者黃克翔攝）

對她而言，大啖兩位男神的粉紅泡泡才是正經事。杜苡妮更一秒化身爆料大隊長，猛虧兩位男主角私底下的化學反應比戲裡更甜，她雙眼閃爍著光芒直呼：「他們剛剛還有牽手！」嘴角完全失守，全程掛著滿滿的姨母笑。

水蜜桃初吻超甜！互看脫衣「討教健身菜單」震撼全場

邱以太與劉育仁早在電影《下半場》就曾同台飆戲，這回再度聚首不僅要談戀愛，雙雙還要大方展露好身材。邱以太笑稱一看到對方脫下衣服，立馬被那不科學的肌肉線條給震懾，甚至直接開口討教健身秘訣。

▲邱以太、劉育仁現場重現戲中深情對望。（圖／記者黃克翔攝）

為了完美呈現兩人的螢幕初吻，邱以太展現絕佳體貼，事先探聽好搭檔的口味，特地吃下水蜜桃糖果，讓激吻散發著甜甜的「水蜜桃味」。

導演游智涵也透露，開拍前特別安排了許多肢體訓練來催化兩人的曖昧流動，活動現場更臨時加碼，指導雙帥上演一段「捧臉深情對望」，瞬間讓台下閃光燈狂閃、粉絲尖叫聲掀翻屋頂。

▲邱以太、劉育仁現場重現戲中深情對望。（圖／記者黃克翔攝）



大鶴慘被禁慾警察嚇壞！星媽林葉亭低調盯場

身穿筆挺警察制服亮相的劉育仁，將劇中的「禁慾系」魅力原汁原味搬到現場。一旁的大鶴立刻跳出來認證，坦言只要一開機，劉育仁的銳利眼神連他都會被嚇到，但下戲後卻會瞬間切換成無辜的「小狗眼睛」。邱以太也自爆試鏡時的烏龍，坦言當時超羨慕對方的警察裝扮，還一度誤以為自己也是要演警察。

▲BL劇《整個世界，只有你連上了我》在金馬奇幻影展世界首映，（左起）製作人侯帥安、杜苡妮、邱以太、導演游智涵、劉育仁、大鶴。（圖／記者黃克翔攝）

此外，邱以太的星媽林葉亭今天也帶著全家人現身觀眾席，力挺寶貝兒子的新作。面對片中再度挑戰裸露尺度，邱以太顯得相當泰然，笑說這次根本沒跟媽媽報備，豪邁直言：「我媽平常在家都看習慣了！」引發現場一陣笑聲。