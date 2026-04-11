2026科切拉懶人包／首日神級舞台一次看！KATSEYE創歷史合體　莎賓娜辣翻

記者蕭采薇／綜合報導

2026年科切拉音樂節（Coachella）於加州沙漠正式點燃戰火！首日迎來了完美的晴朗好天氣，雖然入夜後因強風導致百大DJ Anyma的午夜壓軸秀臨時取消，留下些許遺憾，但首日仍繳出了極度亮眼的成績單。

從話題不斷的新星初登場、老牌樂團的感動回歸，到流行天后的霸氣大秀，以下為您盤點本屆科切拉首日絕對不能錯過的超強亮點。

KATSEYE制霸流量密碼！「神級合體」重現《K-Pop獵魔女團》神曲

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如果要選出首日最具話題性、在官方頻道觀看次數徹底碾壓全場的演出之一，絕對非跨國女團KATSEYE莫屬！這組透過Netflix選秀節目《Dream Academy》成軍的超人氣女團，雖然這次因成員Manon健康因素暫停活動，僅以5人體制首度登上科切拉Sahara舞台。

▲KATSEYE登上科切拉音樂節。（圖／達志影像／美聯社）'

她們一連帶來《Pinky Up》、《Internet Girl》等嗨歌，瞬間點燃全場氣氛。成員Lara更激動大喊：「自從成團以來，科切拉一直是我最大的夢想！」

而演出的最高潮，發生在舞台燈光全暗的那一刻。當Netflix奪下本屆奧斯卡最佳動畫片與最佳原創歌曲的《K-Pop獵魔女團》的招牌神曲《Golden》旋律響起時，為片中虛擬女團「HUNTR/X」獻聲的3位真實歌手Ejae、Audrey Nuna與Rei Ami驚喜現身！

8位女孩在聚光燈下完美和聲，將這首打破K-pop歷史的奧斯卡金曲演繹得淋漓盡致。這場「破次元壁」的神級合體不僅讓台下爆出如雷歡呼，更在社群上引發核彈級討論，獲封「全新超級女團誕生的歷史時刻」。

莎賓娜卡本特化身頂級天后！「瀑布椅」大秀神級排場

兩年前曾在科切拉預言「等我當主秀時再見」的莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter），今年真的帶著爆棚人氣重返並空降主秀！這場大秀雖在節奏上引發些許討論（例如影后蘇珊莎蘭登的超長獨白橋段讓部分觀眾稍嫌出戲），但莎賓娜依然展現了無庸置疑的「頂級天后」氣場。

▲莎賓娜卡本特擔任2026年科切拉音樂節首日主秀。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

演出的視覺機關堪稱一絕，在最後的史詩級收尾中，莎賓娜高高懸吊在噴水池般的「瀑布椅」上，水花狂噴灑落在延伸舞台的粉絲頭上。隨後她優雅地坐進一輛復古老爺車，沿著延伸舞台直接駛離現場。這種「只有在科切拉才能看到」的超狂流行巨星排場，成功為她的大秀留下無比震撼的完美句點。

▲莎賓娜卡本特擔任2026年科切拉音樂節首日主秀。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

創歷史！菲律賓女團BINI首登科切拉 「1秒爆衣」辣翻沙漠

本屆科切拉的亞洲勢力同樣不容小覷！曾入選富比士「亞洲30歲以下菁英榜」的超人氣8人女團BINI，正式成為菲律賓史上首支登上科切拉舞台的流行團體。她們帶著男舞者於Mojave舞台霸氣登場，一開始先是戴著傳統的薩拉科帽（Salakot）、身穿融合現代設計的金色傳統服飾，以重新編曲的《Shagidi》揭開序幕。

▲女團BINI，正式成為菲律賓史上首支登上科切拉舞台的流行團體。（圖／達志影像／美聯社）

看著台下滿滿的菲律賓國旗海，成員Aiah難掩激動地表示：「我們非常感激能站在這裡，在全球的舞台上代表菲律賓，並與你們分享我們的音樂。」隊長Jhoanna也熱情向全場喊話：「科切拉，你們玩得開心嗎？我們是BINI，超級嗨能來到這裡，希望你們都準備好跟我們在沙漠裡一起狂歡了！」在長達45分鐘的超誠意大秀中，BINI火力全開，也為菲律賓流行音樂寫下全新的一頁。

The xx逼哭老粉！ Turnstile萬人衝撞超硬核

對於獨立樂迷來說，The xx睽違多年後的合體絕對是首日最強大的催淚彈。這不僅是他們自2017年以來首度回歸科切拉，團員Romy更在台上感性表示：「我們夢想這一刻已經很久了，你們在燈光下的畫面真的太美了。」樂團出乎意料地以《Crystalized》開場，並將神曲《Intro》留到最後，配上絕美的夕陽餘暉，成就了最夢幻的時刻。

▲The xx睽違多年，在2026年科切拉音樂節合體。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

另一方面，龐克搖滾樂團Turnstile則帶來了最具爆發力的硬核現場。他們以一段充滿愛與連結的粉絲訪談影片開場，隨後瞬間引爆台下瘋狂的「衝撞圈」（Mosh pit）。劇組甚至大膽地安排攝影師直接站在衝撞圈中心拍攝，將台下大汗淋漓、互相扶持的熱血畫面投射到大螢幕上。雖然不是主舞台壓軸，但他們在那一小時內展現的極致熱血，早已徹底征服了全場觀眾。