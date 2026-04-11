神預言成真！莎賓娜卡本特登科切拉主秀　砸重金造「好萊塢大秀」亮點全解析

記者蕭采薇／綜合報導

2026年科切拉音樂節（Coachella）火熱登場！流行小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）擔綱首日主秀，演出長達90分鐘、連唱20首金曲！不僅是她個人音樂魅力的極致展現，她更直接將沙漠舞台改造成專屬於她的「復古好萊塢」，為全球樂迷帶來一場視覺與聽覺的頂級狂歡。

▲莎賓娜卡本特擔任2026年科切拉音樂節（Coachella）首日主秀。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

兩年前神預言成真！霸氣宣示「我做到了」

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「我不敢相信我竟然在科切拉當主秀！」莎賓娜在台上難掩興奮地大喊：「好啦，其實我有一點相信，但說出來感覺更爽，對吧？」

這份自信其來有自。時間倒轉回兩年前，當時莎賓娜在科切拉首秀上帶來夯曲《Espresso》，並在招牌歌曲《Nonsense》的尾奏霸氣預言：「科切拉，等我當主秀時再見！」

▲莎賓娜卡本特首次擔任科切拉音樂節主秀。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）



如今她挾帶《Short n' Sweet》與最新專輯《Man's Best Friend》的驚人聲勢強勢回歸。有趣的是，或許是為了證明自己已邁向下一個天后階段，這次歌單中她驚喜捨棄了當年爆紅的《Nonsense》，用實力宣告她的作品庫已有足夠底氣支撐整場大秀。

▲莎賓娜卡本特演唱《Manchild》時，男舞者扮成貴賓狗與大麥町，完美呼應歌曲中諷刺男性如寵物般不成熟的幽默感。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

打造專屬「莎賓娜好萊塢」！超狂影星陣容輪番客串

有別於以往流行歌手喜歡邀請其他音樂人同台合唱，莎賓娜這次選擇走「純粹個人秀」路線，但客串陣容依舊星光熠熠—全都是好萊塢大咖影星！

演出由一段黑白微電影揭開序幕，資深影星山姆艾略特（Sam Elliott）化身警察為大秀開場。舞台布景更是毫不手軟，直接還原好萊塢山丘，並霸氣立起巨大的「SABRINAWOOD」字樣。

▲莎賓娜卡本特找到資深影星山姆艾略特，他化身警察為大秀開場。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

隨後，奧斯卡影后蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）驚喜現身飾演「熟齡版」的莎賓娜；喜劇天王威爾法洛（Will Ferrell）則搞笑扮成水電工在台上拖著電線；甚至連神盾局長山繆傑克森（Samuel L. Jackson）都獻聲擔任「心靈導師」，爆粗口催促她：「莎賓娜，把這首X媽的歌唱完！」戲劇張力拉到最滿。

▲蘇珊莎蘭登（左）驚喜現身飾演「熟齡版」的莎賓娜。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

極致視覺機關連發！跑步機、瀑布椅驚豔全場

在舞台設計與走位上，莎賓娜展現了極高的野心與創意。在演唱《Manchild》時，一群男舞者扮成貴賓狗與大麥町，甚至在台上做出小狗抬腿尿尿的搞笑動作，完美呼應歌曲中諷刺男性如寵物般不成熟的幽默感。

而在演唱《My Man on Willpower》時，她更直接把「跑步機」搬上台，穿著高跟靴在輸送帶上進退自如，暗喻感情中進退維谷的拉扯。

▲莎賓娜卡本特直接將沙漠舞台改造成專屬於她的「復古好萊塢」。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）



演出的最高潮落在最後一首金曲《Tears》。莎賓娜高高坐在猶如瀑布般的噴水椅上，任憑水花四濺，將歌曲中因男性無能而流下的「眼淚」具象化，畫面既火辣又帶點荒謬的喜感。最後，她坐回開場的復古老爺車，打開收音機，在滿天彩紙與歡呼聲中瀟灑駛離舞台，為這場充滿百老匯風情與迪斯可狂熱的加州沙漠之夜，劃下最完美的句點。