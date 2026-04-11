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陸「藍衣女戰神」抗癌剃頭！　第一刀就落淚…夫也剃光頭陪化療

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸網紅「一栗小莎子」擁有甜美外型，她因靠著穿藍色針織裙跳舞的影片爆紅，目前擁有超過千萬名粉絲追蹤。不過，她在1月底時證實罹患淋巴癌，11日更曬出剃頭的影片，讓粉絲相當心疼。

▲▼陸「藍衣女戰神」抗癌剃頭！夫也剃光頭陪化療。（圖／翻攝自微博）

▲一栗小莎子在1月公開罹癌消息。（圖／翻攝自微博）

一栗小莎子透露，自己目前已經做了四次化療，還剩下八次，但因隨著化療的次數變多，掉髮的情況也越來越嚴重，於是她決定先將頭髮剃掉。影片中，第一剪由她的老公幫忙，一栗小莎子坦言原本覺得可以輕鬆面對，但她在丈夫剪下第一刀時，就忍不住哭了出來；自己動手剃頭時，更是淚流滿面。

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▲▼陸「藍衣女戰神」抗癌剃頭！夫也剃光頭陪化療。（圖／翻攝自小紅書／一栗莎子）

▲▼一栗小莎子因化療掉頭髮，決定先剃成光頭。（圖／翻攝自小紅書／一栗莎子）

▲▼陸「藍衣女戰神」抗癌剃頭！夫也剃光頭陪化療。（圖／翻攝自小紅書／一栗莎子）

而一栗小莎子的丈夫為了給予妻子勇氣抗癌，也在家人的幫忙下一起剃成光頭，夫妻感情深厚的模樣令人動容，許多網友也紛紛留言為一栗小莎子打氣、期望她早日康復，將飄逸的長髮留回來。

▲▼陸「藍衣女戰神」抗癌剃頭！夫也剃光頭陪化療。（圖／翻攝自小紅書／一栗莎子）

▲一栗小莎子的丈夫一起剃光頭。（圖／翻攝自小紅書／一栗莎子）

此前，一栗小莎子在1月底證實罹癌，她表示，自己因為連續咳嗽兩個月，咳到連肋骨都會疼痛、以為是骨折，所以便去就醫，結果發現肺部有陰影，腋下的淋巴結也比去年大了許多。後來仔細做檢查，才確診典型何杰金氏淋巴瘤。

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抗癌淋巴癌一栗小莎子

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