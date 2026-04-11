藏26年！游鴻明突公開包養對象　同框「超正長腿嫩妹」畫面曝

▲游鴻明睽違18年在台北開唱。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

情歌王子游鴻明今（11日）於台北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會，這是他睽違18年重返家鄉台北開唱，精心設計許多巧思與橋段，除了演唱多首經典國語情歌，才華洋溢的他，也特別演繹自己的台語創作曲〈舊情綿綿〉、〈愛你無條件〉、〈若是我回頭來牽你的手〉、〈無字的情批〉等，他動情表示：「因為你們的舊情綿綿，所以我們才會在18年後的今天再相聚，謝謝你們的長情！」

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▲▼游鴻明邀請女兒游宇潼助陣演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

除了張宇驚喜現身擔任嘉賓外，26歲女兒游宇潼也登台助陣，父女攜手合唱〈樓下那個女人〉，為演出增添溫馨亮點，游鴻明笑說：「一開始在想要找誰唱這首歌，因為李翊君也唱過了，公司企劃說你找女兒唱很奇怪，這首是包養的故事。」他接著說：「我想說有什麼奇怪的？我也包養妳二十幾年了，包起來養一輩子。」游宇潼則點頭笑說：「對，包起來養。」

▲▼游鴻明連飆多首經典歌。（圖／記者黃克翔攝）



游鴻明也分享這次會回到家鄉台北開唱，一切都是被女兒力拱，他原本擔心大家都已經忘了他，「會沒有人來買票，近鄉情卻，不知道大家有沒有忘記游鴻明這個人，感謝不忘舊情的好朋友們。」台下也回以熱烈尖叫聲。

隨後游鴻明更將舞台交給女兒，獨自演繹〈那麼多年的想念〉，好歌喉完美遺傳自父親，甜美歌聲令人驚艷，游鴻明接著也演唱帶來〈千言萬語〉、〈21個人〉〈受困思念〉等，讓全場聽得如癡如醉，他也不忘向歌迷喊話約定：「希望下一次不要再等18年，我們8/22高雄巨蛋見！」

