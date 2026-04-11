消失8年！58歲歌王爆倒嗓突現身　「滿頭白髮揭近況」台下哭翻

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▲游鴻明睽違18年台北開唱 。（圖／記者黃克翔攝）

▲游鴻明睽違18年台北開唱 。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

情歌王子游鴻明今（11日）於台北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會，睽違18年重返家鄉台北開唱，舞台以「圓」為主要概念設計而成，打造多個具深度且多層次的圓，圓代表「緣」、「時間」、「年輪」，，游鴻明身穿紅色西裝戰袍，霸氣自升降舞台上登場，以深情嗓音帶來〈讓我取暖〉、〈七月一號〉、〈落單的候鳥〉、〈孟婆湯〉，瞬間掀起滿滿回憶殺。

▲▼張宇助陣擔任游鴻明嘉賓 。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼張宇助陣擔任游鴻明嘉賓 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2026游鴻明 <敵不過想念> 演唱會 台北站-張宇，游鴻明 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2026游鴻明 <敵不過想念> 演唱會 台北站-張宇，游鴻明 。（圖／記者黃克翔攝）

唱到《給你們》時，重量級嘉賓張宇背對觀眾驚喜亮相，全場尖叫聲不斷，這也是張宇自2018年無限期停工後，首度再開金口演唱，渾厚又充滿爆發力的歌喉狀態震懾全場，一撇過往被傳倒嗓傳聞，不少粉絲也紛紛落下感動淚水，他打趣說8年沒唱，連耳機都脫落，「趕快叫工作人員幫我換，超級緊張，8年沒有唱歌，不知道自己唱歌會變成什麼樣子。」

張宇表示自己跟游鴻明一起長大，打趣說：「今天他在這邊開演唱會，我本來想去大巨蛋的，害我就沒辦法去聽我兒媳婦唱歌，心裡也很介意鄧紫棋怎麼不約我當特別嘉賓，後來覺得她不約我也好，她的key那麼高。」見他話匣子準備大開，游鴻明緊急催促就怕超時，「他一講就是一小時起跳。」張宇則回：「如果有一個人來的話會講更久，祂（袁惟仁）今天應該也會來，搞不好就坐在佩甄旁邊。」並感慨看向天空。

游鴻明要他照著流程走，張宇再放話：「我最討厭的就是照rundown走。」接著被拱唱《用心良苦》，他也霸氣飆唱，讓全場歌迷聽得如癡如醉，游鴻明分享和張宇自民歌西餐廳駐唱時期便結識，張宇這麼久沒有出來唱歌，「大家應該沒想到他會答應當嘉賓，這次也是抱著可能會被拒絕的心情提出邀約，謝謝他願意答應，我相信他應該也是敵不過對大家的想念，所以答應我的邀請！」張宇也獨唱〈雨一直下〉，讓台下觀眾直呼賺到。
 

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游鴻明

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