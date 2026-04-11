華視主播打哈欠畫面全播出！　本人認「始料未及」電視台發聲致歉

記者蔡宜芳／綜合報導

華視新聞11日因作業疏失，導致主播王韻筑大打哈欠的畫面曝光，掀起網友熱烈討論。對此，王韻筑笑稱「始料未及」，並替同事澄清當時的狀況；華視也隨即發表聲明致歉，目前已委由公評人調查並承諾改善流程。

▲華視主播王韻筑。（圖／翻攝自Instagram／yunzhu621）

有網友在11日透過MOD觀看華視新聞時，發現主播王韻筑在鏡頭前打哈欠，但她本人卻似乎沒察覺畫面已被全部播送，網友也說：「華視主播累了…辛苦了。」對此，王韻筑現身幽默回應說：「我本人大成這樣的哈欠，會用廣告時間全程轉播出去，我也是始料未及啦哈哈哈哈哈！謝謝關心我的網友，我待會會去看醫生。」

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▲王韻筑在待命的畫面全被播出。（圖／翻攝自Threads）

王韻筑解釋說，當下的畫面應該不會直播讓觀眾看到的，應該是出了些問題，「後續的狀況公司應該會做進一步說明。」她也特別替幕後團隊澄清說：「真的不是副控害我，我很感謝他們當時正在問我需不需要衛生紙擦鼻水。」

對此，華視新聞發表聲明致歉，指出在今（11）日12點55分的廣告時段，由於排播人員切換訊號作業疏失，才導致待命中的棚內畫面誤播輸出，「發現後已積極修正處理。造成觀眾困擾深感抱歉，本公司謹此致上誠摯歉意。」華視也提到，本次失誤將委由公評人進行調查，並會依照調查結果依規定進行必要懲處、改善產製流程。

▲華視道歉。（圖／翻攝自Threads／tbscts）