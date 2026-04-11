11年來第一位女生！李陳鎬賭博自毀前途　她被爆救火加入《認哥》

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝節目《認識的哥哥》於2015年開播，節目邁入11年頭，自固定班底李陳鎬出事後，製作單位採「一日兄弟」的方式找了不同嘉賓代替他的空缺，韓媒11日傳來新人選，諧星出身的金信英有望加入《認哥》一員，成為11年來第一位女性固定班底。

▲11年來第一位女生，金信英被爆救火加入《認哥》。（圖／翻攝自JTBC）



金信英在2月曾經出演《認識的哥哥》，當時把幾位固定班底逗得哈哈大笑，錄影氣氛歡樂，也讓她被列入固定班底人選中，日前更再次被「召回」，9日剛完成最近的錄影。

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對此，《認識的哥哥》製作單位表示「信英是以特別轉學生身份出演，固定出演一事正在討論」。金信英方面也回應「是否固定出演，正在以開放的想法進行協調中」，極有可能成為節目11年來第一位女性固定班底。

▲金信英積極討論是否加入《認哥》。（圖／翻攝自金信英IG）



金信英2003年通過SBS《尋笑人》正式以喜劇演員身份出道，過去有著圓潤的身形，後來透過飲控減肥，12年來維持44公斤的體重，討喜又可愛的外表受到很多觀眾喜愛。