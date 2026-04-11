日導演四宮義俊來台深夜散步　凌晨夜遊總統府狂拍：怕被罵

記者吳睿慈／綜合報導

2026金馬奇幻影展10日熱鬧開幕，《花綠青綻放之時》導演四宮義俊特地來台揭幕，首次來台的他在媒體見面會上表示自己很喜歡歷史感的老建築，9日晚間甚至到總統府外圍參觀到凌晨3點，他喜歡到不斷拿手機狂拍，但也很害怕遭到衛兵制止、擔心被罵。

▲四宮義俊首次來台，深夜在總統府附近散步。（圖／金馬提供）



《花綠青綻放之時》是《你的名字》、《言葉之庭》美術設計四宮義俊，歷時十年、身兼編導及美術指導的首部動畫長片，更是繼宮崎駿與新海誠後，再度問鼎三大國際影展主競賽的日本動畫。

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導演表示這部創作靈感之一，是家鄉歷史悠久的煙火大會突然取消，彷彿回家的召喚消失了，因此不只把家鄉的場景搬進動畫裡，也把燦爛的煙火重現於作品中。出身美術設計的四宮義俊，這回從一人作業的繪畫，到需要和許多工作人員溝通的動畫導演，他覺得最具挑戰的是把自己的想法和意念傳達給合作夥伴，卻也是他獲益最多的地方。面對AI科技對影視的衝擊，四宮義俊反而更想發掘人類還能做些什麼，而集眾人之力完成作品，他認為是目前AI無法達成的地方。

▲▼導演四宮義俊特地來台為2026金馬奇幻影展揭幕。（圖／金馬提供）



2026金馬奇幻影展於4月10日至19日在台北信義威秀與MUVIE CINEMAS舉辦，本屆影展選映50部影片、137場放映，吸睛片單囊括科幻、恐怖、驚悚、歌舞、喜劇、動畫、愛情和各類cult film等各路佳作。更有多位影人共襄盛舉，包括首度來台的柏林金熊獎得主伊爾蒂蔻恩伊達，將與金馬影帝梁朝偉一同出席新作《你是不會當樹嗎》映後，導演也將現身口碑佳作《夢鹿情謎》和《我的二十世紀》，和台灣觀眾交流座談。



此外，金鐘獎導演嚴藝文的熱門劇集《欠妳的那場婚禮：第1-2集》，和導演游智涵的秒殺BL劇《整個世界，只有你連上了我：第1-4集》，以及金穗獎導演游智傑兩部短片《末代殭屍》和《閩江船事件》，都將率領主創團隊到場和觀眾同歡。一票難求的招牌秀《洛基恐怖秀》狂歡場，和首度推出異想天開《小姐好白》趴踢場等充滿驚喜的獨家活動也登台在即，歡迎觀眾共襄盛舉。