中島裕翔宣布結婚！娶回正妹女星新木優子　爆出交往4個月閃婚

記者田暐瑋／綜合報導

32歲中島裕翔曾是偶像男團「Hey! Say! JUMP」成員，今年8月28日正式宣布退團，以個人身分活動，11日正式宣布與女演員新木優子結婚，女方也開心報喜：「這次是我人生的新里程碑。」

中島裕翔11日在公司官網宣布結婚喜訊，表示：「因為私事讓大家感到驚訝，但我在此報告，已經與新木優子女士結婚。」他表達了對未來夫妻生活的期待，「希望能夠互相尊重，珍惜彼此的心，攜手共度未來。我會繼續努力，成為不辜負大家支持的存在，並永遠懷著感恩的心。」

▲中島裕翔和新木優子結婚。（圖／翻攝自IG）



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新木優子也在事務所官方網站上宣布了結婚消息，「對於一直支持我的各位，及所有對我有幫助的人，我有一件事想跟各位報告。這次是我人生的新里程碑。」感謝自10歲進入事務所以來，能夠結識無數美好的緣分，讓她能夠自在地工作：「雖然我還不成熟，但我會保持謙虛，感謝每一段緣分及日常的支持，繼續前行。希望未來能繼續得到大家的指導和鼓勵。」

中島裕翔與新木優子的首次合作是在2017年上映的電影《僕らのごはんは明日で待ってる》中結緣，他在片中飾演一位消極的男主角，而女方飾演的女主角個性積極樂觀，上演了一段動人的愛情故事，之後在富士電視台的劇集《ＳＵＩＴＳ／スーツ》系列中再次合作，分別飾演優秀的律師和認真的法律助理。