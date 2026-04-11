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IU自信：沒掉出過業界第一　《21世紀》開播超狂⋯擠進MBC歷來前三

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度重磅戲劇《21世紀大君夫人》10日首播，IU化身霸氣財閥CEO，為了改變平民身份，主動向邊佑錫飾演的理安大軍求婚，故事節奏快速，她在第一集尾聲求婚，也為戲劇創下高收視率，以全國平均7.8%收視率，寫下電視台MBC金土劇歷年來的第三名好成績。

▲▼IU自信：沒掉出過業界第一　《21世紀》開播超狂⋯擠進MBC歷來前三。（圖／Disney+提供）

▲《21世紀大君夫人》10日開播擠進MBC歷來前三。（圖／Disney+提供）

《21世紀大君夫人》由電視台MBC製作，海外平台由Disney+獲得版權獨家播出。IU日前出席戲劇發布會時，就曾以女主角「成熙周」的口吻喊話「我沒有掉出過業界第一名，我相信我們組也會做出業界第一名的成績」，對於收視率很有信心。

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▲▼IU首集就直球求婚。（圖／Disney+提供）

▲IU首集就直球求婚。（圖／Disney+提供）

果真戲劇10日首播，確實繳出亮眼成績單，成為電視台MBC金土劇（週五、六播出的戲劇）歷代第三名，第一名為首播10.1%的《搜查班長1958》，第二名為7.9%的《夜晚盛開的花》，第三名就是7.8%的《21世紀大君夫人》，該劇與第二名只差了0.1%收視的距離。

劇中，邊佑錫飾演擁有皇室身分卻始終無法出頭的「理安大君」，IU則化身俏皮聰慧的財閥CEO「成熙周」，因平民且庶出的身分屢遭體制排斥；身處困境的兩人展開一段各取所需的契約婚姻，卻在攜手前進的過程中逐漸產生情愫、然而事情也開始失控。

▲▼IU自信：沒掉出過業界第一　《21世紀》開播超狂⋯擠進MBC歷來前三。（圖／Disney+提供）

▲邊佑錫繼《善宰》爆紅之後再接戲。（圖／Disney+提供）
  
IU作為為達目標不擇手段的霸氣CEO，為了嫁入皇室不斷逗弄、試探高冷的大君邊佑錫，她表示自己的角色一開始「超有攻擊性」，導致大君其實很想推開她，更笑認：「我從沒演過如此執著的角色」。同時分享自己的性格在拍攝過程中其實有受到影響，「目前和熙周的契合度可能有70、80%！」要大家務必期待角色後續的變化。《21世紀大君夫人》每週五、六於台灣時間22點20分在Disney+獨家上線。

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