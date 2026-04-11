范瑋琪《浪姐7》和聲獲讚！　認5年低潮「全世界都恨我」

記者張筱涵／綜合報導

范瑋琪近期參與陸綜《浪姐7》（《乘風2026》），在最新一集中與葉一茜、侯宇、何宣林組成「城北組」，帶來歌曲〈城北的花〉舞台演出，憑藉穩定合音與溫柔音色，獲得不少觀眾好評，討論度持續升溫。

▲城北組的〈城北的花〉飽受好評。（圖／翻攝自微博／范范范瑋琪）



四人當天身穿各具特色的白色系服裝登場，整體舞台氛圍清新動人，其中范瑋琪的和聲表現更被網友點名稱讚，「范瑋琪太好聽了」、「范范的和聲很強」、「聲音很合，聽到想哭」，也有不少人肯定整組默契與情感傳遞。

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坦言5年陷低潮 「被網路聲浪困住」

除了舞台表現受到關注，范瑋琪在節目中的真實心境也引發討論。她坦言自己過去5年幾乎停滯，「掉在網路的泥沼裡」，甚至一度覺得「全世界的人都恨我」，形容那段時間相當難受。

范瑋琪進而透露，過去節目曾三度邀約，但因為「被罵怕了」始終不敢參加，坦言至今仍有創傷，外界對她「沒有自信、沒有眼神光」的評價，自己其實都有聽見，「但我現在就是在調整中」。

儘管如此，范瑋琪仍選擇重新站上舞台，表示自己已經50歲，「也不怕失去什麼了」，希望給自己一次機會，好好享受舞台，「不管成績如何，就走一回，不讓自己後悔」。

▲范瑋琪曾覺得全世界都恨她，深陷網路泥沼中。（圖／翻攝自微博／李屋屋啊）



自評初舞台40分 觀眾合唱成最大力量

在幕後訪問中，范瑋琪也坦言初舞台表現不如預期，只給自己40分。不過當聽到台下觀眾大聲合唱時，情緒瞬間被觸動，「真的非常激動」，甚至能從耳返聽到回音，讓她感受到支持與力量。她表示，這些回饋使自己更有信心，未來會用自信去突破低潮，「我會用我的自信心衝破它」。

發文感謝隊友 直呼「找回更好的自己」

在完成〈城北的花〉演出後，范瑋琪也於社群平台曬出與隊友合照，感性寫下感謝，「很謝謝三位姐姐一路陪伴，給了我很多力量」，並表示這段時間讓她變得更有自信，也重新享受站在舞台上的感覺。她也提到，團隊在不斷練習中突破自我，「我們都找到了更好的自己」，並開心表示完成演出後終於可以好好休息。

▲范瑋琪發文感謝隊友們。（圖／翻攝自微博／范范范瑋琪）

