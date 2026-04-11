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洪詩情緒潰堤「和大女兒互相尖叫」　痛哭：我也很難受很累

記者張筱涵／綜合報導

洪詩10日在社群吐露育兒心聲，坦言面對2歲3個月女兒的「情緒風暴期」，即使早有心理準備，仍難免出現失控瞬間，甚至一度與孩子互相對吼，事後忍不住落淚，真實心境引發不少家長共鳴。

外送稿用　▲▼洪詩　李運慶。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩和李運慶結婚3年育有2女。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩表示，女兒目前正處於俗稱「豬狗嫌」的階段，容易情緒激動、講不聽又愛鬧脾氣。她一直努力用耐心去傾聽、包容與引導，但每天仍可預見因為不睡午覺導致過度疲累，下午變得特別暴躁，情緒反覆。她透露，女兒常在傍晚哭累後才入睡，但又不能睡太久以免影響晚間作息，叫醒後反而更崩潰，「又是一頓很盧很煩」，實在身心俱疲。

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情緒潰堤跟著孩子對吼　崩潰落淚：我也很累

洪詩坦言，在一次女兒情緒失控尖叫時，自己也忍不住跟著大喊，「她在尖叫的同時，我也跟她尖叫」，情緒瞬間潰堤。她直言當下其實只是覺得「我也很難受、很累、很難過」，卻沒有出口可以宣洩，也沒有人能在那一刻接住自己：「我每次都在無時無刻努力接住妳，但此時此刻，我也想像妳一樣任性地說我很累。」回想當下情緒，忍不住落淚，也開始反思自己的狀態。

自責又委屈　坦言「想陪孩子卻做不到」

洪詩進一步分享，自己其實不是不開心，也不是真的撐不住，而是在反覆思考後，發現情緒來源是「委屈」，因為努力與付出似乎沒有人看見。她舉例，自己一邊急著哄小寶入睡，是為了能空出時間陪大寶玩，但當終於讓小寶睡著後，大寶卻因為沒睡午覺開始鬧脾氣、丟玩具，甚至吵醒小寶，讓她瞬間感到無力與挫折。

洪詩無奈表示：「她還太小，不懂我的想法，但我真的很想好好陪她。」眼淚其實來自這份無法被理解的委屈，也向所有正在育兒路上的父母致意，「真的辛苦了，育兒真的好難。」

同為人母全湧入安慰：妳不孤單

貼文曝光後，不少好友與網友紛紛留言打氣。宇珊表示「已經很努力維持平穩情緒，但妳也是人呀」，勇兔也直呼「妳好棒」，樓心潼則留言「辛苦了，一起加油」。許多粉絲也深有同感，直言「育兒真的不容易，妳不孤單」、「妳是很棒的媽媽」、「同為二寶媽完全懂這種矛盾的心」，留言區充滿支持與共鳴。

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