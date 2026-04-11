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韓籍魔王空降實力驚人　卻被台灣隊友「這舉動」折服

記者葉文正／台北報導

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》賽制全面升級，「魔王成員」強勢空降，新聲舞台正式開戰！歷經層層淘汰，18位選手成功晉級，進錄音室展開長達八個月的「錄音馬拉松」，全面進化唱跳實力，迎戰更殘酷的舞台考驗。面對粉絲對兩位空降成員的質疑，製作人B2也出面回應解釋！

▲ 緯來《宇宙啦啦隊》MC銀赫(左起)、空降選手李多寅、Momo、苺苺、妃妃、Tina。（圖／緯來提供）

▲ 緯來《宇宙啦啦隊》MC銀赫(左起)、空降選手李多寅、Momo、苺苺、妃妃、Tina。（圖／緯來提供）

最大亮點莫過於兩位實力堅強的「空降選手」加入戰局。第一位登場的安汝，擁有豐富舞台經驗，身為職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員及舞蹈副總監，更曾參與多項大型演出與賽事表演。靚靚坦言：「之前就看過她的表演，知道她很會跳又很漂亮，真的有點嚇到，也會緊張。」強敵來襲，讓現場氣氛瞬間升溫。

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▲ 緯來《宇宙啦啦隊》MC銀赫(左起)、空降選手李多寅、Momo、苺苺、妃妃、Tina。（圖／緯來提供）

▲ 李多寅。（圖／緯來提供）

第二位空降選手李多寅，來自韓國頂尖藝術名校「韓林演藝藝術高等學校」，曾於SM娛樂旗下SM UNIVERSE擔任舞蹈老師，並曾指導新加坡國立大學學生。為了參與《宇宙啦啦隊》，她更放棄在韓國以偶像身分出道的機會，毅然來台追夢。她坦言，原本也擔心自己初來乍到會與大家格格不入，但台灣人的溫暖讓李多寅相當感動：「大家都很善良，也都非常厲害，團隊合作很有默契，讓我覺得很開心。」短時間內建立的團隊情感，也成為她在比賽中的重要支撐。

▲ 緯來《宇宙啦啦隊》MC銀赫(左起)、空降選手李多寅、Momo、苺苺、妃妃、Tina。（圖／緯來提供）

▲ 安汝。（圖／緯來提供）

然而，空降機制曝光後，也引發部分網友對公平性的討論。對此，製作人B2出面回應，強調這項安排其實早在節目初期就已規劃。他表示：「在甄選28位選手的同時，我們就已經同步尋找並培訓另外兩位空降成員。」也就是說，兩人並非臨時加入，而是從一開始就接受相同訓練，只是在不同時間點登場。

針對競賽公平性的疑慮，B2也進一步說明：「節目賽制並不是累積分數，而是每一輪重新評比。」因此無論是原有選手或空降成員，都是站在同一起跑點迎戰每一次任務。他也坦言，空降選手在網路投票上反而較為吃虧，「她們比其他人少了四集曝光時間，要付出更多努力累積人氣。」製作單位強調，引入新血的目的，是為了讓競爭更刺激，也促使所有選手持續突破自我。新血加入也讓原有選手備感壓力，紀欣伶直言：「節目加入新對手，就是要我們不要待在舒適圈。」競爭全面升溫，戰況一觸即發。

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宇宙啦啦隊麻由銀赫

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