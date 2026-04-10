演總舖師連煎蛋都不會！謝承均「超狂反差萌」吸金千萬　煮水餃慘變麵糊

記者蕭采薇／台北報導

「本土劇男神」謝承均（仔仔）近期在戲劇《百味人生》中大展廚藝，化身架勢十足的總舖師。沒想到螢幕前帥氣翻鍋的他，現實生活中竟是個公認的「廚房小白」！近期他受邀擔任鍋具代言人，超狂的「反差萌」意外掀起網友熱烈討論，超誠實的謝承均甚至自己都嚇了一跳，笑喊：「怎麼會找我代言？」

▲謝承均代言廚具，現實生活中竟是個公認的「廚房小白」。（圖／記者李毓康攝）

自爆超糗廚房黑歷史！煮水餃皮肉分離變麵糊

[廣告]請繼續往下閱讀...

談起自己的廚藝，謝承均絲毫不掩飾，大方公開超糗的「廚房黑歷史」。他坦承過去連最基礎的荷包蛋都不會煎，開瓦斯爐唯一的作用就是煮泡麵。最讓他印象深刻的，是有次家裡沒人，他心血來潮想自己煮水餃，竟在鍋裡放水後，就直接把冷凍水餃全丟進去「當麵條煮」，最終下場當然是皮肉分離、整鍋慘變爛麵糊，讓事後看到災難現場的謝媽媽超級傻眼。經過那次慘痛教訓，他才驚覺原來煮水餃也是門學問，更自嘲表示：「以前不會煮就負責洗碗，所以其實很會洗。」

▲謝承均大方公開超糗的「廚房黑歷史」。（圖／記者李毓康攝）

為戲特訓體會媽媽辛勞！大推神鍋拯救「手殘黨」

因為接下《百味人生》總鋪師一角，謝承均「被迫升級」，開拍前特別拜師學藝。實際進廚房後，他坦言做菜「真的很難」，深刻體悟到廚師的真功夫都是從小一點一滴累積出來的，也才終於懂了媽媽平時為家人料理三餐有多辛苦。

謝承均笑說，現在因為拍戲行程滿檔，還沒有太多時間親自下廚，所以決定先將這組好用的鍋具送給「真正的廚藝老師」也就是媽媽，打算等之後有空再好好跟著學做菜。他過去常因為火候控制不佳把食材煎壞，但這款主打「物理性不沾」與「微晶3D立體結構」的神級鍋具，完美拯救了新手，讓他大讚非常適合當作孝親禮物：「這鍋子真的太好用，連我這種『手殘黨』都可以秒變大廚！連魚排都可以煎得完整又漂亮。」

▲謝承均笑說，現在因為拍戲行程滿檔，還沒有太多時間親自下廚，鍋子決定送給媽媽。（圖／記者李毓康攝）

好男人反差萌發威！代言狂銷破萬組吸金千萬

品牌方當初就是看準了謝承均身上「好男人形象」結合「廚房小白」的反差萌魅力，大膽欽點他為代言人。事實證明這個策略大成功，該系列鍋具在2026年1月銷量強勢突破萬組大關，單週營收更狂飆衝破千萬，交出極為亮眼的成績單。

▲謝承均代言廚具，現實生活中竟是個公認的「廚房小白」。（圖／記者李毓康攝）

面對如此驚人的熱銷佳績，謝承均坦言確實感受到不小壓力：「既然當了代言人，就希望能做到更好，甚至超越之前的成績。」從戲裡的總舖師到戲外學習下廚的新手，謝承均用自身經驗證明，只要挑對神隊友工具，人人都有潛力晉升料理達人。