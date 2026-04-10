鄧紫棋唱完首場狂刷網！ 見1幕羞愧喊「好丟臉」急求救台下大咖

▲鄧紫棋大巨蛋演唱會。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

記者翁子涵／台北報導

香港歌手鄧紫棋今（10日）持續在台北大巨蛋舉辦第2場《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0》，四場演出預計吸引超過15萬名樂迷到場朝聖，她今再度秀台語，還幽默自嘲昨晚卡詞糗事，笑說：「我今天終於把我自己的名字講對了。」更並透露自己的台語老師張芸京今晚也在現場。

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▲▼鄧紫棋飆唱多首經典歌。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

鄧紫棋和張芸京2015年在頒獎典禮相識，後來又一同參加中國真人秀《極速前進》成為好拍檔，在過去鄧紫棋的演唱會，張芸京也不時到場觀賞表達支持。 鄧紫棋坦言昨晚結束後一直狂刷網路影片，看到不少人轉發她講台語的片段，忍不住直呼：「好丟臉！我就講四句話，還卡頓那麼久，我今天就只講一句。」接著流利用台語大喊：「台北你好。」引來全場熱烈尖叫。

她也笑說昨天許多歌迷是下班、下課後趕來，仍然相當熱情，「你們明天放假對不對？當你知道你明天不用上班，你人生就有盼望。」要全場大聲跟著她一起合唱，瞬間逗樂全場。