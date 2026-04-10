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李易、六月走過情變！現身挺《婚內失戀》　吐婚姻真實心聲：平靜與理解很重要

記者蕭采薇／台北報導

改編自精神科醫師鄧惠文同名暢銷書的舞台劇《婚內失戀》展開最終的「封箱演出」，不僅台上卡司亮眼，台下也大咖雲集，演藝圈夫妻檔李易與六月更雙雙現身力挺。走過先前的婚變傳聞風波，兩人看完這齣探討伴侶關係的戲劇後深有共鳴，李易更大方吐露真實心聲，直言婚姻裡經歷起落後，「平靜與理解」才是走下去的關鍵。

▲《婚內失戀》「星光場」特別演出率先登場。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》星光場特別演出率先登場，100分鐘演出笑中帶淚。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

李易、六月體悟婚姻起落：平靜很重要！大玩披薩諧音哏

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親自坐在台下觀賞的李易與六月，被劇中刻畫的三代婚姻百態深深打動，齊聲大讚「真的很好看」。談到對劇情的共鳴，李易感性地分享：「對我們來說很有感，婚姻就是有起有落，婚姻很重要的就是平靜，我覺得『理解』這件事情非常重要。」這番話由經歷過感情風雨的他們說出口，聽來格外真切。

▲▼李易放閃六月。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

▲李易、六月夫妻，也一起去看了《婚內失戀》。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

除了感性發言，李易也不改幽默本色，拿劇中吃披薩的橋段大開諧音玩笑：「為什麼要叫披薩？因為披薩只能切二、四、六片，不能切七片（欺騙）。」逗樂眾人。他也讚賞這次卡司組合在電視劇裡很難見到，時空交錯的對話節奏極具巧思。同場的資深藝人郭子乾則點出，感情裡最大的致命傷就是「習以為常」，並斷言劇中這三對夫妻「不會離婚，因為雙方都沒錯」。

何如芸淚灑舞台！地獄哏自嘲真實婚姻「提一次就成功」

不僅台下星光熠熠，台上的演出同樣充滿火花。首度參演舞台劇的何如芸在謝幕時難掩激動、當眾落淚，對著全場觀眾坦言「知道還不夠完美，但會繼續努力」。她堅信關係的核心就是包容，只要彼此「還有愛，離婚的可能性就不大」。

▲《婚內失戀》「星光場」特別演出率先登場。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲柯叔元揭世上夫妻多「提離婚幾百次仍住一起」，何如芸自嘲「我一次成功」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

沒想到此話一出，飾演老公的柯叔元立刻搞笑吐槽：「在一起的人誰沒提過分手或離婚？提了幾百次還是住在一起。」何如芸反應超快，機智拿自己的真實人生回擊：「我提一次就成功了！」超真實的地獄哏發言讓台下觀眾驚呼連連，柯叔元只好舉起紅酒杯大笑喊：「喝啦！」

身為劇場前輩的柯叔元也透露，為了平衡對手戲的氛圍，他刻意「忍住不哭」，還爆料開場時因光線昏暗，怕黑的何如芸險些重心不穩摔倒，全靠他一路牽著照顧，展現團隊互相扶持的默契。

▲《婚內失戀》「星光場」特別演出率先登場。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲李玉璽新婚就演《婚內失戀》，項婕如演完直呼「對婚姻更樂觀」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

周曉涵初登場「忘詞氣哭」！蔡昌憲神救援護航

同為舞台劇新人的周曉涵，則因為漏掉一句台詞而在演後自責落淚，直呼「有點氣自己」。所幸搭檔蔡昌憲默契補位，才沒讓台下看出破綻，也讓她深刻體會到現場演出的極大壓力。蔡昌憲笑稱這部戲剛好對照了他與老婆相伴15年的歲月，看完反而「讓我的婚姻變得更好」。

▲《婚內失戀》「星光場」特別演出率先登場。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲蔡昌憲和周曉涵兩人默契絕佳，互相救援成功。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

剛升格人夫的李玉璽也大有收穫，認為經營關係「好好努力不是為了誰，而是為了我們自己」。項婕如則期盼大家都能從劇中獲得不同的戀愛觀，帶著樂觀的心情去面對感情的各種樣貌。

 

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婚內失戀李易六月何如芸周曉涵李玉璽

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