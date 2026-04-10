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《乩身》大鶴闖韓杰房間「滿是寫真女星」　笑曝：柯震東在床上做很多事

記者蕭采薇／台北報導

由奇幻人氣IP改編的台劇《乩身》，成功將台灣獨有的宮廟文化與斬妖除魔世界觀推向國際，讓全球觀眾看見超狂的「東方驅魔神探」魅力。官方10日加碼釋出幕後花絮，劇組用心打造懷舊台味老公寓，不過男主角韓杰（柯震東 飾）的房間卻格外「養眼」，牆上貼滿全裸寫真女星海報，還放了張超醒目的大花雙人床。

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力。（圖／Netflix提供）

▲柯震東飾演的「三太子乩身」韓杰，與王柏傑演的「三太子」關係密切。（圖／Netflix提供）

劇組神還原陰森大樓！柯震東房貼滿裸女「男男床戰」笑翻

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幕後花絮帶領觀眾潛入劇中人鬼交雜的「東風市場」。導演管偉傑透露：「東風市場設定為一棟鬧鬼、曾遭祝融之災、如今已廢棄的大樓，《乩身》的故事便發生於此，而其中一部分『住戶』，更是由韓杰親自帶回來的靈體。」

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力。（圖／Netflix提供）

▲林鶴在《乩身》中飾演色鬼王小明，成為影集逗趣擔當。（圖／Netflix提供）

飾演色鬼的林鶴軒搞笑爆料：「各位，這張床，在戲裡面呢，韓杰跟非常多的女生在這邊ＸＸ。」結果幕後鏡頭一轉，其實躺在床上的居然是柯震東與楊銘威，楊銘威甚至調皮地把大腿直接跨在柯震東身上，惹得兩人瘋狂笑場。精緻的場景佈置也讓柯震東力讚：「拍起來我覺得都很驚艷！」

最潮三太子降臨！王柏傑急向神明報備　私下互噴垃圾話

這次大膽顛覆傳統神明形象，導演管偉傑強調是「針對喜歡奇幻、熱血的觀眾」量身打造。化身為史上最潮「三太子」的王柏傑坦言：「我開拍前有向三太子報備，希望神明也能喜歡這樣不同以往的詮釋。」而帶著「反英雄」色彩的柯震東，這回不僅拿到多種超炫法器，他直言：「首次參與如此大規模的奇幻製作，是一個很好的體驗，也真的很帥。」

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力，讚美東風市場的整體設計。（圖／Netflix提供）

談及與三太子的逗趣互動，柯震東笑稱：「韓杰與三太子兩人很常『講垃圾話』，關係更像是愛鬥嘴的師徒」；王柏傑也附和：「三太子與韓杰之間是一種很微妙的關係，他有時候會罵我、唸我。」一來一往的幽默鬥嘴，成為劇中一大亮點。

超狂反派陣容曝光！薛仕凌頂樓大戰：激動又感動

除了神明與乩身，反派陣容更是含金量爆表。金鐘視帝薛仕凌擔綱魔王「吳天機」，完美詮釋視人命為草芥的瘋狂，他剖析角色：「吳天機想要幹嘛就幹嘛，他要覺得好玩才是好玩。」聊到史詩級的頂樓大混戰，他直呼：「當我得知大戰要發生在屋頂，就是很激動也很感動！」

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力。（圖／Netflix提供）

▲陳以文認為《乩身》帶有「現代神話」特質，將人性與神魔轉化為嶄新的樣貌。（圖／Netflix提供）

飾演邪派教主的陳以文則霸氣宣告：「這場對決勢在必行，不是你死就是我亡。」神龍太子郭子乾也笑虧：「從天庭下來的三太子乩身看不過去，非得把我打回原形。」導演管偉傑期盼透過邪惡勢力的殺氣，「讓人覺得每一場戰鬥韓杰都打得很辛苦。」面對滿滿強敵，柯震東最後不忘向粉絲熱血喊話：「《乩身》是一部『非常厲害、非常強勁的動作奇幻影集』，邀請觀眾一同見證這場人神魔交錯的終極對決。」全劇共8集已上線。

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力。（圖／Netflix提供）

▲薛仕凌飾演反派吳天機，聯手陳以文、郭子乾共同展現壓迫感十足的邪惡勢力。（圖／Netflix提供）

 

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乩身柯震東大鶴

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