驚爆心臟出狀況！黃秋生「8點半就睡」贏蔡依林　吐同桌劉德華心聲：太無趣

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝黃秋生日前驚喜接下「脂肪肝衛教大使」，還幽默還原經典代表作《人肉叉燒包》的駭人形象，只是這次不端叉燒包，而是改煮豬肝湯呼籲大眾「小心肝」。他坦言，自從健檢報告出現驚人紅字後，便開始嚴格執行早睡早起。聽聞天后蔡依林（Jolin）晚上9點多就入睡的養生之道，黃秋生霸氣驕傲地笑喊：「我自己比她更早，我8點半就睡啦！」

▲黃秋生佛系養生的3大關鍵是「運動」、「飲食」和「睡眠」。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

高空彈跳揪出心肌肥大！黃秋生驚覺「因為老啦」

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為何突然對健康如此重視？黃秋生幽默自嘲：「因為老啦！」他透露日前遠赴加拿大體驗高空彈跳，赫然感覺心臟有些異狀，嚇得趕緊到醫院進行精密檢查。這才發現自己不僅有高血壓、膽固醇等問題，甚至還出現「心肌肥大」等心血管疾病的警訊。

▲黃秋生受邀擔任「脂肪肝衛教大使」，指出脂肪肝就是肝有病。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

有了強烈的病識感後，黃秋生不僅乖乖聽從醫囑，還親自上網做功課研究飲食與運動。這次接下衛教大使，他腦中閃過的第一個念頭就是「趕快幫自己安排健康檢查」。他聽完醫師分析才深知，脂肪肝若置之不理，恐會惡化成代謝性脂肪肝炎，幸好現代醫療已有藥物能控制。他也語重心長地呼籲：「很多疾病都是沒有感覺的，但提早知道，就有機會改變。」

▲黃秋生呼籲千萬別忽略定期健康檢查的重要性，以免脂肪肝等疾病找上身。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

大讚劉德華是「養生天花板」！秒吐槽：跟他吃飯太無趣

談及演藝圈的自律神人，黃秋生首推好友「華仔」劉德華，直指對方絕對是「保健天花板」。不過話鋒一轉，黃秋生立刻大吐苦水：「保養要問劉德華，他真的厲害。但是跟他吃飯太無趣了，動幾下筷子，他就說吃飽了。」

▲黃秋生執行早睡早起的健康生活，比蔡依林還早睡。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

黃秋生坦言自己做不到華仔那種苦行僧般的忌口生活，認為過度限制會喪失人生樂趣。因此他奉行「有意識的佛系養生」，只要自覺身體狀況不錯，就會開心享受美食；若需要控制，也會默默忌口，絕不當飯局上的掃興鬼。平常多以清淡的日料或台菜為主，他也自信表示對自己的身體極度敏銳：「我一胖就覺得不舒服，覺得身體很笨重。」過去他能輕鬆爬15層樓梯，現在只要爬5層覺得喘，就知道身體該保養了。

▲黃秋生認為劉德華是他生活圈中最自律、最養生的朋友。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

告別五光十色夜生活！作息大翻轉「8點半就躺平」

回顧過往，黃秋生表示剛出道時夜生活五光十色，加上演藝圈日夜顛倒的常態，根本無法擁有正常的睡眠與飲食。但現在的他只要沒有工作，絕對堅持晚上8點半就寢、清晨6點準時起床。他笑說以前總覺得搞藝術的人一定要熬夜，現在才驚覺早睡早起才是王道，不僅早上看劇本吸收力大增，還能趁著晨光畫畫，連皮膚都跟著變好了。